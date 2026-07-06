Путевку в детский лагерь можно приобрести со скидкой 50%

Теперь для получения путевки в детские оздоровительные лагеря не нужно ходить по инстанциям. Родители могут выбрать лагерь, забронировать место и оформить электронную путевку удаленно через портал My.gov.uz.

Самое главное, что 50 процентов стоимости путевки для граждан Узбекистана покрывается за счет средств специального фонда.

Цена на портале уже включает скидку

При покупке путевки в детский лагерь гражданам Узбекистана предоставляется льгота в размере 50 процентов.

Цены, указанные на портале My.gov.uz, сформированы с учетом этой скидки. То есть пользователь видит на странице окончательную сумму, которую необходимо оплатить.

На оплату дается 30 минут

После выбора лагеря, сезона и бронирования места необходимо произвести оплату в течение 30 минут.

Если оплата не будет произведена в установленное время:

заказ автоматически аннулируется;

забронированное место возвращается в свободную продажу;

другие пользователи смогут его приобрести.

Поэтому рекомендуется подготовиться к оплате до того, как бронировать место.

Как оформить путевку?

Процесс состоит из трех основных этапов:

На портале My.gov.uz выбирается ребенок и подходящий лагерь. Указывается нужный сезон и бронируется место. Производится оплата и скачивается электронная путевка.

Весь процесс выполняется онлайн, дополнительное посещение государственных органов не требуется.

Экономия времени и средств для родителей

Благодаря данной услуге родители могут видеть информацию о лагерях в одном месте, выбирать подходящий сезон и оформлять путевку без очередей.

А 50-процентная скидка делает летний отдых и оздоровление детей более доступными для семей.