Начались выплаты по программе «Солнечный дом»

В Узбекистане начались долгожданные выплаты субсидий участникам программы «Солнечный дом». Налоговый комитет подтвердил, что компенсации за электроэнергию, переданную в единую энергосистему в апреле–мае 2026 года, поступают на расчетные счета граждан.

Ранее некоторые владельцы солнечных панелей жаловались на задержки выплат.

Более 60 тысяч граждан получат средства

Согласно официальным данным, субсидии будут выплачены в общей сложности 60 193 физическим лицам.

Общая сумма выплат составляет 156,1 миллиарда сумов. Эти средства были начислены за электроэнергию, произведенную населением и переданную в единую сеть.

В сеть передано 156 миллионов киловатт-часов энергии

В апреле–мае участники программы поставили в единую сеть в общей сложности 156,1 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Таким образом, компенсации гражданам выделяются на основе установленных субсидий за каждый киловатт-час.

Средства начали поступать на счета

Как сообщили в Налоговом комитете, процесс выплат уже запущен.

Причитающиеся гражданам средства поэтапно переводятся на их банковские счета. Это означает, что домохозяйства, ожидающие выплат за апрель и май, получат их в ближайшее время.

Какова цель программы?

Программа «Солнечный дом» направлена на стимулирование использования возобновляемых источников энергии среди населения.

Граждане, установившие солнечные панели у себя дома, могут продавать излишки произведенной электроэнергии в общую сеть и получать за это субсидии.

Эта программа, с одной стороны, создает для населения дополнительный источник дохода, а с другой — служит снижению нагрузки на энергосистему. Короче говоря, солнце работает — теперь и выплаты пришли в движение.