Начались выплаты по программе «Солнечный дом»
В Узбекистане начались долгожданные выплаты субсидий участникам программы «Солнечный дом». Налоговый комитет подтвердил, что компенсации за электроэнергию, переданную в единую энергосистему в апреле–мае 2026 года, поступают на расчетные счета граждан.
Ранее некоторые владельцы солнечных панелей жаловались на задержки выплат.
Более 60 тысяч граждан получат средства
Согласно официальным данным, субсидии будут выплачены в общей сложности 60 193 физическим лицам.
Общая сумма выплат составляет 156,1 миллиарда сумов. Эти средства были начислены за электроэнергию, произведенную населением и переданную в единую сеть.
В сеть передано 156 миллионов киловатт-часов энергии
В апреле–мае участники программы поставили в единую сеть в общей сложности 156,1 миллиона кВт·ч электроэнергии.
Таким образом, компенсации гражданам выделяются на основе установленных субсидий за каждый киловатт-час.
Средства начали поступать на счета
Как сообщили в Налоговом комитете, процесс выплат уже запущен.
Причитающиеся гражданам средства поэтапно переводятся на их банковские счета. Это означает, что домохозяйства, ожидающие выплат за апрель и май, получат их в ближайшее время.
Какова цель программы?
Программа «Солнечный дом» направлена на стимулирование использования возобновляемых источников энергии среди населения.
Граждане, установившие солнечные панели у себя дома, могут продавать излишки произведенной электроэнергии в общую сеть и получать за это субсидии.
Эта программа, с одной стороны, создает для населения дополнительный источник дохода, а с другой — служит снижению нагрузки на энергосистему. Короче говоря, солнце работает — теперь и выплаты пришли в движение.
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