Начался прием в магистратуру: документы подаются онлайн
В Узбекистане начался прием документов в магистратуру государственных высших учебных заведений на 2026/2027 учебный год.
Абитуриенты могут выполнить все процессы в онлайн-режиме. Личное посещение вузов или других ведомств для подачи документов не требуется.
До какого числа принимаются документы?
Заявления в магистратуру принимаются с 1 июля по 30 июля.
Документы отправляются через электронную платформу my.edu.uz. Рекомендуется не откладывать подачу заявления на последние дни — по мере приближения дедлайна нагрузка на платформу может возрасти.
Языковой сертификат обязателен
Для участия в конкурсе абитуриент обязан иметь сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком.
При этом принимаются соответствующие установленным требованиям:
национальный сертификат;
сертификат международного образца.
Кандидаты, не имеющие языкового сертификата, не могут участвовать в конкурсе в магистратуру.
Какие документы требуются?
Для подачи заявления потребуются следующие основные документы:
Диплом бакалавра;
Национальный или международный сертификат о знании иностранного языка.
Электронные копии документов должны быть четкими и полностью читаемыми. Ошибки в данных или некачественно загруженные файлы могут повлиять на процесс рассмотрения заявления.
Как подать заявление?
Абитуриент заходит на платформу my.edu.uz, заполняет свои личные данные, выбирает соответствующую специальность и загружает требуемые документы.
После отправки заявления можно отслеживать его статус через личный кабинет.
Прием завершается 30 июля. Поэтому важно заранее подготовить диплом и языковой сертификат, а также подать заявление вовремя.
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