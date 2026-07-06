Начался прием в магистратуру: документы подаются онлайн

·24·Общество
Начался прием в магистратуру: документы подаются онлайн

В Узбекистане начался прием документов в магистратуру государственных высших учебных заведений на 2026/2027 учебный год.

Абитуриенты могут выполнить все процессы в онлайн-режиме. Личное посещение вузов или других ведомств для подачи документов не требуется.

До какого числа принимаются документы?

Заявления в магистратуру принимаются с 1 июля по 30 июля.

Документы отправляются через электронную платформу my.edu.uz. Рекомендуется не откладывать подачу заявления на последние дни — по мере приближения дедлайна нагрузка на платформу может возрасти.

Языковой сертификат обязателен

Для участия в конкурсе абитуриент обязан иметь сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком.

При этом принимаются соответствующие установленным требованиям:

  • национальный сертификат;

  • сертификат международного образца.

Кандидаты, не имеющие языкового сертификата, не могут участвовать в конкурсе в магистратуру.

Какие документы требуются?

Для подачи заявления потребуются следующие основные документы:

  1. Диплом бакалавра;

  2. Национальный или международный сертификат о знании иностранного языка.

Электронные копии документов должны быть четкими и полностью читаемыми. Ошибки в данных или некачественно загруженные файлы могут повлиять на процесс рассмотрения заявления.

Как подать заявление?

Абитуриент заходит на платформу my.edu.uz, заполняет свои личные данные, выбирает соответствующую специальность и загружает требуемые документы.

После отправки заявления можно отслеживать его статус через личный кабинет.

Прием завершается 30 июля. Поэтому важно заранее подготовить диплом и языковой сертификат, а также подать заявление вовремя.

Узбекистанmy.edu.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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