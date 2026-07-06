Стало известно, насколько сократилась добыча газа в Узбекистане

За первые пять месяцев 2026 года объемы добычи основных энергоресурсов в Узбекистане снизились. Наибольшее сокращение зафиксировано в производстве природного газа, газового конденсата и угля.

При этом, несмотря на снижение добычи сырья, объемы переработки некоторых нефтепродуктов продолжили расти.

Производство природного газа снизилось

По данным Агентства статистики, в январе–мае 2026 года в стране было добыто 15,8 миллиарда кубометров природного газа.

Этот показатель составил:

в аналогичном периоде 2025 года — 18,4 миллиарда кубометров;

в 2024 году — 18,9 миллиарда кубометров.

Таким образом, производство природного газа за год сократилось почти на 14 процентов.

Снижение наблюдается также в добыче нефти и газового конденсата

За отчетный период объем добычи нефти составил 261,9 тысячи тонн.

В этой сфере падение наблюдается третий год подряд.

Производство газового конденсата упало до 391,7 тысячи тонн. Это означает снижение почти на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Производство угля резко сократилось

В январе–мае в Узбекистане было добыто 1,6 миллиона тонн угля.

Годом ранее этот показатель составлял 2,5 миллиона тонн. Следовательно, в объемах добычи угля также зафиксировано значительное снижение.

Основные показатели

Энергоресурс Январь–май 2026 года Природный газ 15,8 млрд кубометров Нефть 261,9 тыс. тонн Газовый конденсат 391,7 тыс. тонн Уголь 1,6 млн тонн

Производство дизельного топлива выросло

Несмотря на снижение объемов добычи сырья, в переработке нефтепродуктов наблюдается положительная динамика.

В частности, производство дизельного топлива увеличилось до 476,4 тысячи тонн. В этом направлении последние три года наблюдается устойчивый рост.

Смешанная картина в производстве бензина

За первые пять месяцев 2026 года было произведено 502,2 тысячи тонн бензина.

Это выше показателя 2025 года. Однако объем производства все еще остается почти на 11 процентов ниже уровня 2024 года.

Главный вопрос в энергетической сфере

Приведенные цифры показывают, что объемы добычи сырья в Узбекистане сокращаются, в то время как перерабатывающая промышленность сохраняет рост по отдельным направлениям.

Теперь основной вопрос будет зависеть от стабильного обеспечения внутреннего спроса, снижения зависимости от импорта, а также от темпов ввода в эксплуатацию новых месторождений и перерабатывающих мощностей.