Шахло Зоирова показала отель, в котором остановилась в Шарм-эль-Шейхе

Представительница узбекского шоу-бизнеса Шахло Зоирова поделилась с поклонниками новыми видео из своей поездки в Шарм-эль-Шейх. В них певица продемонстрировала отель, в котором остановилась, его условия и созданные для отдыха удобства.

На видео запечатлены просторные и современные номера отеля, роскошный интерьер, бассейны, зеленые зоны, а также услуги, организованные для туристов. Кроме того, Шахло Зоирова подробно показала своим подписчикам условия проживания и атмосферу отдыха в отеле.