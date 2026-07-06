Шахло Зоирова показала отель, в котором остановилась в Шарм-эль-Шейхе

·47·Культура
Шахло Зоирова показала отель, в котором остановилась в Шарм-эль-Шейхе

Представительница узбекского шоу-бизнеса Шахло Зоирова поделилась с поклонниками новыми видео из своей поездки в Шарм-эль-Шейх. В них певица продемонстрировала отель, в котором остановилась, его условия и созданные для отдыха удобства.

На видео запечатлены просторные и современные номера отеля, роскошный интерьер, бассейны, зеленые зоны, а также услуги, организованные для туристов. Кроме того, Шахло Зоирова подробно показала своим подписчикам условия проживания и атмосферу отдыха в отеле.

Шахло ЗоироваШарм-эль-Шейх
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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