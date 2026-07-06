Де ла Фуэнте: «Было бы лучше, если бы Роналду не играл»

·36·Спорт
Де ла Фуэнте: «Было бы лучше, если бы Роналду не играл»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о Криштиану Роналду перед важным матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Португалии.

Испанский специалист высоко оценил характер и профессионализм 41-летнего нападающего. В то же время он подчеркнул, что если Роналду выйдет на поле, защита Испании не должна терять бдительность ни на секунду.

«Я никогда не скрывал своего уважения к нему»

Де ла Фуэнте особо отметил, что Роналду всегда ставит перед собой большие цели и на протяжении многих лет остается на высоком уровне.

«Я никогда не скрывал своего уважения к Роналду. Я очень ценю его характер, умение ставить высокие цели и постоянное стремление работать над собой», — сказал главный тренер сборной Испании.

Роналду все еще жаждет новых достижений

По мнению испанского наставника, несмотря на то, что португальская звезда уже создал огромное наследие в футболе, он не собирается на этом останавливаться.

«Криштиану не довольствуется тем огромным наследием, которое он создал. Он хочет достичь еще большего», — сказал де ла Фуэнте.

Один момент может решить исход всей игры

Тренер подчеркнул, что оставлять Роналду без присмотра возле штрафной площади крайне опасно.

«На поле его нельзя упускать из виду ни на секунду. Минутная невнимательность в опасной зоне может решить исход игры», — отметил он.

«Я бы предпочел, чтобы он не играл»

Де ла Фуэнте в полушутливой, полусерьезной форме признал, что отсутствие лидера соперника на поле было бы на руку Испании.

«Честно говоря, я бы предпочел, чтобы он не играл. Но думаю, что он выйдет на поле», — сказал наставник испанцев.

Роналду забил три гола на мундиале

Криштиану Роналду на данный момент провел четыре матча на ЧМ-2026 и забил три гола.

Теперь он станет одним из главных орудий Португалии в иберийском дерби против Испании. С одной стороны — мощная полузащита, которую хвалил де ла Фуэнте, а с другой — Роналду, способный изменить ход игры в любой момент. На поле будет жарко.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Гарри Кейн потерял голос: подробности драматичного матча между Англией и МексикойГарри Кейн потерял голос: подробности драматичного матча между Англией и МексикойСегодня, 11:35Тревога в Аргентине: Скалони обеспокоен тремя проблемами...Тревога в Аргентине: Скалони обеспокоен тремя проблемами...Сегодня, 11:22Почему Казахстан не хочет возвращаться в Азию?Почему Казахстан не хочет возвращаться в Азию?Сегодня, 11:08Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира»Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира»Сегодня, 11:04Холанд поставил Бразилию на колени: «Моя жизнь — это забивать голы»Холанд поставил Бразилию на колени: «Моя жизнь — это забивать голы»Сегодня, 10:19Гарри Кейн повторил рекорд Линекера по голам в плей-офф ЧМГарри Кейн повторил рекорд Линекера по голам в плей-офф ЧМСегодня, 10:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану