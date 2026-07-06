Де ла Фуэнте: «Было бы лучше, если бы Роналду не играл»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о Криштиану Роналду перед важным матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Португалии.

Испанский специалист высоко оценил характер и профессионализм 41-летнего нападающего. В то же время он подчеркнул, что если Роналду выйдет на поле, защита Испании не должна терять бдительность ни на секунду.

«Я никогда не скрывал своего уважения к нему»

Де ла Фуэнте особо отметил, что Роналду всегда ставит перед собой большие цели и на протяжении многих лет остается на высоком уровне.

«Я никогда не скрывал своего уважения к Роналду. Я очень ценю его характер, умение ставить высокие цели и постоянное стремление работать над собой», — сказал главный тренер сборной Испании.

Роналду все еще жаждет новых достижений

По мнению испанского наставника, несмотря на то, что португальская звезда уже создал огромное наследие в футболе, он не собирается на этом останавливаться.

«Криштиану не довольствуется тем огромным наследием, которое он создал. Он хочет достичь еще большего», — сказал де ла Фуэнте.

Один момент может решить исход всей игры

Тренер подчеркнул, что оставлять Роналду без присмотра возле штрафной площади крайне опасно.

«На поле его нельзя упускать из виду ни на секунду. Минутная невнимательность в опасной зоне может решить исход игры», — отметил он.

«Я бы предпочел, чтобы он не играл»

Де ла Фуэнте в полушутливой, полусерьезной форме признал, что отсутствие лидера соперника на поле было бы на руку Испании.

«Честно говоря, я бы предпочел, чтобы он не играл. Но думаю, что он выйдет на поле», — сказал наставник испанцев.

Роналду забил три гола на мундиале

Криштиану Роналду на данный момент провел четыре матча на ЧМ-2026 и забил три гола.

Теперь он станет одним из главных орудий Португалии в иберийском дерби против Испании. С одной стороны — мощная полузащита, которую хвалил де ла Фуэнте, а с другой — Роналду, способный изменить ход игры в любой момент. На поле будет жарко.