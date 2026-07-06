Тревога в Аргентине: Скалони обеспокоен тремя проблемами...

·57·Спорт
Тревога в Аргентине: Скалони обеспокоен тремя проблемами...

Хотя сборная Аргентины и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, тренерский штаб во главе с Лионельем Скалони не до конца удовлетворен игрой команды.

Трудная победа над Кабо-Верде обнажила слабые места действующих чемпионов мира. Теперь, перед решающим матчем против Египта, Аргентине необходимо устранить несколько важных проблем.

Прессинг работает не на должном уровне

По информации издания Диарио Оле, больше всего Скалони беспокоит система давления команды на соперника.

Аргентинские футболисты не могут достаточно быстро и организованно прессинговать после потери мяча. В результате соперники выходят из-под давления и получают возможность проводить быстрые контратаки.

Скалони же ждет от своей команды более активного, интенсивного и целостного прессинга.

Контроль мяча есть, но не хватает остроты

Несмотря на то, что Аргентина подолгу контролирует мяч и проводит позиционные атаки, большинство из них не завершаются опасными моментами.

Команде трудно резко увеличивать темп игры, прорывать оборону соперника неожиданными передачами и быстро менять направление атаки.

По этой причине атаки Аргентины порой выглядят однообразными и предсказуемыми для соперника.

Все решения снова ждут от Месси

Еще одна серьезная проблема, стоящая перед тренерским штабом, — чрезмерная зависимость команды от мастерства Лионелья Месси.

Особенно против соперников, которые глубоко закрываются в обороне, Аргентина ждет ключевых решений в атаке от своего 39-летнего лидера.

Хотя Месси продолжает создавать решающие моменты, Скалони хочет, чтобы ответственность в атаке была равномерно распределена и между другими футболистами. В противном случае соперники могут ограничить атакующий потенциал всей команды, нейтрализовав Месси.

Кабо-Верде доставил Аргентине немало хлопот

На предыдущем этапе плей-офф «Альбиселесте» провели гораздо более тяжелый матч против Кабо-Верде, чем ожидалось.

В основное время победитель не был выявлен, и аргентинцы вырвали победу со счетом 3:2 лишь в дополнительное время. Эта встреча показала, что команде еще нужно работать над прессингом, развитием атак и балансом в защите.

Следующее испытание — Египет

7 июля сборная Аргентины выйдет на поле против Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

Матч начнется в 21:00 по ташкентскому времени.

Египет считается дисциплинированной в обороне и опасной в контратаках командой. Поэтому, если подопечные Скалони повторят прежние ошибки, легкой прогулки в этом матче не будет. Месси есть — но весь план не должен снова строиться только на нем.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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