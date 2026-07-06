В Андижане через фальшивые чеки было расхищено 38,3 млрд сумов...

·21·Общество
В Андижане через фальшивые чеки было расхищено 38,3 млрд сумов...

В Андижанской области была раскрыта крупная схема хищения миллиардов сумов бюджетных средств с помощью поддельных электронных счетов-фактур и кассовых чеков.

Согласно данным следствия, подозреваемые оформили выплаты кешбэка в приложении Soliq Mobile от имени почти 95 тысяч граждан.

Фальшивые счета-фактуры на 2,2 триллиона сумов

В ходе доследственной проверки, проведенной управлением Департамента при Генеральной прокуратуре по Андижанской области, было установлено, что гражданин Ё.К. и другие лица действовали по предварительному сговору.

Они оформили поддельные электронные счета-фактуры от имени пяти обществ с ограниченной ответственностью о том, что другое ООО якобы поставило товары на сумму 2,2 триллиона сумов.

В материалах следствия отмечается, что на самом деле эти товары, вероятно, не поставлялись.

Сформированы поддельные кассовые чеки

После этого были созданы фиктивные кассовые чеки, свидетельствующие о том, что средства от продажи продукции были оприходованы через контрольно-кассовые машины, а товары реализованы гражданам.

Утверждается, что эти чеки основывались не на реальных торговых операциях, а на фиктивных сделках, совершенных для получения выплат кешбэка.

Кешбэк получен от имени почти 95 тысяч человек

Согласно данным следствия, на основании поддельных чеков:

  • 94 921 гражданин;

  • от имени лиц, включенных в Единый реестр социальной защиты

были оформлены выплаты кешбэка через мобильное приложение Soliq Mobile.

В результате было установлено, что бюджетные средства в размере 38,3 миллиарда сумов были расхищены путем присвоения и растраты.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • Статья 167 — хищение путем присвоения или растраты;

  • Статья 228 — изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков или их использование.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные действия. Лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

АндижанSoliq MobileГенеральная прокуратура
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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