В Навои женщина, избитая мужем, была госпитализирована

В социальных сетях широко обсуждаются сообщения о том, что в Навоийской области женщина подверглась избиению со стороны своего супруга. Ответственные ведомства выступили с официальным заявлением по данному инциденту.

Как стало известно, 3 июля в махалле «Янги хаёт» Карманинского района Навоийской области произошел случай домашнего насилия. По предварительным данным, гражданка К.М. подверглась физическому насилию со стороны мужа.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована в отделение первичной медико-санитарной помощи районного медицинского объединения. Сообщается, что врачи наблюдают за состоянием ее здоровья, а также оказывают ей необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что правоохранительные органы начали доследственную проверку по данному факту. Продолжаются следственные действия для дачи правовой оценки всем обстоятельствам произошедшего.