В Навои женщина, избитая мужем, была госпитализирована

·0·Общество
В Навои женщина, избитая мужем, была госпитализирована

В социальных сетях широко обсуждаются сообщения о том, что в Навоийской области женщина подверглась избиению со стороны своего супруга. Ответственные ведомства выступили с официальным заявлением по данному инциденту.

Как стало известно, 3 июля в махалле «Янги хаёт» Карманинского района Навоийской области произошел случай домашнего насилия. По предварительным данным, гражданка К.М. подверглась физическому насилию со стороны мужа.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована в отделение первичной медико-санитарной помощи районного медицинского объединения. Сообщается, что врачи наблюдают за состоянием ее здоровья, а также оказывают ей необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что правоохранительные органы начали доследственную проверку по данному факту. Продолжаются следственные действия для дачи правовой оценки всем обстоятельствам произошедшего.

Boshi oq bog‘lam bilan o‘ralgan, qora kiyimdagi odamning xira tasviri.
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Подтвержден факт сброса сточных вод в канал СаларПодтвержден факт сброса сточных вод в канал СаларСегодня, 14:40В ходе мероприятий «Безопасная и здоровая страна» раскрыт ряд преступленийВ ходе мероприятий «Безопасная и здоровая страна» раскрыт ряд преступленийСегодня, 14:23В Андижане расхитили 38,3 млрд сумов через систему кешбэкаВ Андижане расхитили 38,3 млрд сумов через систему кешбэкаСегодня, 14:20УЧС предоставило официальную информацию о пожаре в ФерганеУЧС предоставило официальную информацию о пожаре в ФерганеСегодня, 14:04«Малибу протащил ребенка 100 метров» – подробности трагедии в Андижане«Малибу протащил ребенка 100 метров» – подробности трагедии в АндижанеСегодня, 13:18Кому разрешено не пристегиваться ремнем безопасности?Кому разрешено не пристегиваться ремнем безопасности?Сегодня, 13:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара