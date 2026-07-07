Эътибор Отажонова пришла в искусство благодаря Джахонгиру Отажонову

·65·Культура
Эътибор Отажонова пришла в искусство благодаря Джахонгиру Отажонову

Хорезмская певица Эътибор Отажонова сообщила, что её брат, известный исполнитель Джахонгир Отажонов, стал для неё главным стимулом для прихода в мир искусства.

По её словам, то, что она с детства росла в музыкальной и творческой атмосфере, ещё больше усилило её интерес к искусству. Однако первую уверенность и поддержку для выхода на профессиональную сцену ей дал именно брат.

Как отмечает Эътибор Отажонова, Джахонгир Отажонов высоко оценил её вокальные данные и всегда побуждал продолжать петь. Певица подчеркнула, что брат не только оказывал ей моральную поддержку, но и давал важные советы и рекомендации на начальных этапах её творческой деятельности.

По её мнению, доверие и поддержка близкого человека являются одной из самых больших мотиваций на творческом пути. Именно поэтому она особо отмечает заслугу брата в своих сегодняшних достижениях.

ХорезмЭътибор ОтаджоноваДжахангир Отаджонов
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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