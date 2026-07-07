Вы слышали об удивительной рыбе, которая живет на суше?

·59·Мир
Вы слышали об удивительной рыбе, которая живет на суше?

Если вы думаете, что рыбы живут только в воде, вы ошибаетесь. В природе существует такое уникальное существо, которое лазает по деревьям, свободно передвигается по суше и даже предпочитает проводить большую часть своей жизни не в океане, а на илистых берегах. Это — илистый прыгун.

С помощью своих сильных и цепких плавников он легко взбирается на крутые склоны, корни и даже стволы деревьев. А на суше, несмотря на отсутствие ног, он передвигается мощными прыжками. Особенно в брачный период он высоко подпрыгивает над илом, чтобы привлечь внимание самок.

Еще одна особенность илистого прыгуна связана с его глазами. Чтобы они не пересыхали на воздухе, он время от времени втягивает их внутрь черепа. Таким образом глаза увлажняются и сохраняют свою нормальную функциональность.

Loyqa ustida turgan kichik, jigarrang loy sakragichi balig‘i.

Эти существа также яростно защищают свою территорию. Столкнувшись с соперником, они вступают в ожесточенную борьбу и пытаются напугать противника, издавая грозные, глухие звуки.

Один из самых удивительных фактов заключается в том, что илистые прыгуны роют глубокие норы под землей. Они переносят туда пузырьки воздуха во рту, создавая внутри норы своеобразный запас кислорода. Это позволяет им дольше оставаться вне воды.

Болотная рыба
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Первый пациент с выявленным во Франции вирусом Эбола выздоровел и выписан из больницыПервый пациент с выявленным во Франции вирусом Эбола выздоровел и выписан из больницыСегодня, 16:40Рядом с отелем, где остановился Макрон, произошли взрывыРядом с отелем, где остановился Макрон, произошли взрывыСегодня, 16:29Пропавший британец 10 дней отдыхал в БарселонеПропавший британец 10 дней отдыхал в БарселонеСегодня, 15:59Рядом с отелем, где остановился Макрон, произошли два взрываРядом с отелем, где остановился Макрон, произошли два взрываСегодня, 15:51В России дефицит бензина привел к резкому росту спроса на лошадейВ России дефицит бензина привел к резкому росту спроса на лошадейСегодня, 15:50Самый большой бумажный самолет в мире установил рекордСамый большой бумажный самолет в мире установил рекордСегодня, 15:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка