Вы слышали об удивительной рыбе, которая живет на суше?

Если вы думаете, что рыбы живут только в воде, вы ошибаетесь. В природе существует такое уникальное существо, которое лазает по деревьям, свободно передвигается по суше и даже предпочитает проводить большую часть своей жизни не в океане, а на илистых берегах. Это — илистый прыгун.

С помощью своих сильных и цепких плавников он легко взбирается на крутые склоны, корни и даже стволы деревьев. А на суше, несмотря на отсутствие ног, он передвигается мощными прыжками. Особенно в брачный период он высоко подпрыгивает над илом, чтобы привлечь внимание самок.

Еще одна особенность илистого прыгуна связана с его глазами. Чтобы они не пересыхали на воздухе, он время от времени втягивает их внутрь черепа. Таким образом глаза увлажняются и сохраняют свою нормальную функциональность.

Эти существа также яростно защищают свою территорию. Столкнувшись с соперником, они вступают в ожесточенную борьбу и пытаются напугать противника, издавая грозные, глухие звуки.

Один из самых удивительных фактов заключается в том, что илистые прыгуны роют глубокие норы под землей. Они переносят туда пузырьки воздуха во рту, создавая внутри норы своеобразный запас кислорода. Это позволяет им дольше оставаться вне воды.