Дилдора Зокирова награждена нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори» (видео)

Актриса Дилдора Зокирова поделилась радостной новостью со своими поклонниками через свою страницу в Instagram. 5 июля на торжественной церемонии награждения артистка была удостоена нагрудного знака «Эл-юрт фидокори».

Актриса опубликовала видео с этого радостного события на своей странице в социальной сети, оставив следующую подпись:

«Вчерашний день был полон прекрасных событий. Честно говоря, я всегда восхищалась теми, кого награждали. Наконец-то, теперь вы можете поздравить и меня».

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало то, что Дилдора Зокирова вышла на сцену за наградой, держа на руках своего ребенка. Получив нагрудный знак, она передала его своей матери со словами: «Вы этого достойны!»

Этот искренний поступок актрисы привлек внимание пользователей социальных сетей. В комментариях поклонники поздравляют ее с высокой наградой, желая успехов в творческой деятельности и новых достижений.