Рядом с отелем, где остановился Макрон, произошли взрывы

В столице Сирии Дамаске рядом с отелем, в котором остановился президент Франции Эмманюэль Макрон, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности.

Сообщается, что вокруг отеля были слышны несколько мощных взрывов, а в небо поднялся густой дым. После инцидента службы безопасности незамедлительно оцепили район, дороги были временно перекрыты, а также введены дополнительные меры безопасности.

В то же время, согласно информации, распространенной Елисейским дворцом, во время передвижения кортежа президента Франции взрывов слышно не было. Журналист Reuters, сопровождающий Макрона, также сообщил, что не слышал никаких звуков взрывов во время утренних мероприятий с участием главы государства.

Вскоре после этого Эмманюэль Макрон провел официальную встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа в президентском дворце. Таким образом, он стал первым главой европейского государства, посетившим Сирию после того, как в 2024 году группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с Ахмадом аш-Шараа свергла власть Башара Асада.

По данным сирийских властей, в результате взрывов пострадали 18 человек, в том числе четверо сотрудников полиции. На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлены горящий автомобиль и дым, поднимающийся с места происшествия.

Источник в сирийских спецслужбах сообщил агентству Агенке Франке-Прессе, что одно из взрывных устройств было заложено в мусорный бак, а второе — в автомобиль, припаркованный рядом с отелем Фур Сеасонс.

На данный момент официальной информации о погибших в результате инцидента не поступало. Также ни одна вооруженная группировка или организация не взяла на себя ответственность за взрывы. Ведется следствие и расследование.