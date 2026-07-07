Пропавший британец 10 дней отдыхал в Барселоне

Выяснилось, что британский мужчина, объявленный пропавшим без вести в испанском городе Барселона, на самом деле 10 дней гулял по городу и продолжал свой отпуск. Этот случай удивил полицию и его близких.

Согласно информации, мужчина по имени Майкл потерял телефон и авиабилеты во время пересадки на рейс. Поняв, что вернуться домой не удастся, он решил не воспринимать ситуацию как проблему, а остаться в Барселоне.

В течение этих 10 дней он осматривал достопримечательности города, посещал футбольные матчи, проводил время в барах и кафе. Тем временем его близкие, обеспокоенные отсутствием связи, обратились в полицию и Интерпол.

В то время как поисковые работы продолжались, спустя 10 дней Майкл был найден в одном из отелей Барселоны. Установлено, что он жив и здоров, а инцидент вызвал широкие обсуждения в социальных сетях.