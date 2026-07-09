Карта ММА обновилась: лидерство перешло в неожиданные руки...

Издание ESPN опубликовало рейтинг сильнейших стран по ММА. В новом списке учитывались количество чемпионов, бойцы в рейтингах, перспективные имена и общее представительство в крупных промоушенах.

Россия, занимавшая второе место по итогам 2025 года, на этот раз поднялась в рейтинге. На это значительное влияние оказали результаты ведущих бойцов в UFC.

На основе каких критериев был составлен рейтинг?

ESPN оценивало силу стран в ММА не только по одному чемпиону или известному бойцу.

При формировании рейтинга учитывалось несколько важных факторов:

количество действующих чемпионов;

бойцы в рейтингах UFC и PFL;

перспективные спортсмены;

количество бойцов, выступающих от имени своей страны в ведущих ММА-промоушенах.

Россия поднялась на первое место

В новом списке Россия заняла первое место как сильнейшая страна по ММА.

Для справки, по итогам 2025 года Россия занимала вторую строчку. Однако сейчас в рейтинге P4P от ESPN первое и второе места занимают российские бойцы.

Речь идет о чемпионе в полусреднем весе Исламе Махачеве и чемпионе в легком весе Петре Яне.

США и Бразилия остались в тройке лидеров

Второе место в рейтинге досталось США. С точки зрения истории ММА и инфраструктуры UFC, США по-прежнему считаются одним из крупнейших центров.

Третье место заняла Бразилия. Бразильские бойцы сохраняют свои позиции в различных весовых категориях ММА и крупных промоушенах.

Список 10 сильнейших стран

По версии ESPN, 10 сильнейших стран по ММА:

Россия; США; Бразилия; Англия; Австралия; Грузия; Франция; Мексика; Новая Зеландия; Китай.

Соотношение сил в ММА меняется

Тот факт, что такие страны, как Грузия, Франция, Мексика, Новая Зеландия и Китай вошли в десятку сильнейших, свидетельствует о расширении географии ММА.

Если раньше этот вид спорта представлялся преимущественно под лидерством США и Бразилии, то сейчас новые школы и новые чемпионы меняют глобальное соотношение сил.