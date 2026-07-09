Карта ММА обновилась: лидерство перешло в неожиданные руки...

·0·Спорт
Карта ММА обновилась: лидерство перешло в неожиданные руки...

Издание ESPN опубликовало рейтинг сильнейших стран по ММА. В новом списке учитывались количество чемпионов, бойцы в рейтингах, перспективные имена и общее представительство в крупных промоушенах.

Россия, занимавшая второе место по итогам 2025 года, на этот раз поднялась в рейтинге. На это значительное влияние оказали результаты ведущих бойцов в UFC.

На основе каких критериев был составлен рейтинг?

ESPN оценивало силу стран в ММА не только по одному чемпиону или известному бойцу.

При формировании рейтинга учитывалось несколько важных факторов:

  • количество действующих чемпионов;

  • бойцы в рейтингах UFC и PFL;

  • перспективные спортсмены;

  • количество бойцов, выступающих от имени своей страны в ведущих ММА-промоушенах.

Россия поднялась на первое место

В новом списке Россия заняла первое место как сильнейшая страна по ММА.

Для справки, по итогам 2025 года Россия занимала вторую строчку. Однако сейчас в рейтинге P4P от ESPN первое и второе места занимают российские бойцы.

Речь идет о чемпионе в полусреднем весе Исламе Махачеве и чемпионе в легком весе Петре Яне.

США и Бразилия остались в тройке лидеров

Второе место в рейтинге досталось США. С точки зрения истории ММА и инфраструктуры UFC, США по-прежнему считаются одним из крупнейших центров.

Третье место заняла Бразилия. Бразильские бойцы сохраняют свои позиции в различных весовых категориях ММА и крупных промоушенах.

Список 10 сильнейших стран

По версии ESPN, 10 сильнейших стран по ММА:

  1. Россия;

  2. США;

  3. Бразилия;

  4. Англия;

  5. Австралия;

  6. Грузия;

  7. Франция;

  8. Мексика;

  9. Новая Зеландия;

  10. Китай.

Соотношение сил в ММА меняется

Тот факт, что такие страны, как Грузия, Франция, Мексика, Новая Зеландия и Китай вошли в десятку сильнейших, свидетельствует о расширении географии ММА.

Если раньше этот вид спорта представлялся преимущественно под лидерством США и Бразилии, то сейчас новые школы и новые чемпионы меняют глобальное соотношение сил.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неймар перед выбором после ЧМ-2026: отец против одного из решений...Неймар перед выбором после ЧМ-2026: отец против одного из решений...Сегодня, 08:59Интер приостановил трансфер Трево Чалобы: в Италии заключен неожиданный союзИнтер приостановил трансфер Трево Чалобы: в Италии заключен неожиданный союзСегодня, 02:11Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной МексикиРафаэль Маркес назначен главным тренером сборной МексикиСегодня, 01:37Арсенал ускорил переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаАрсенал ускорил переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаСегодня, 01:15Челси объявил о трансфере португальской звезды Жеовани КендыЧелси объявил о трансфере португальской звезды Жеовани КендыСегодня, 00:33«Нефтчи» прошел проверку на «Газпром Арене»: как прошел матч?«Нефтчи» прошел проверку на «Газпром Арене»: как прошел матч?Сегодня, 00:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану