Карта ММА обновилась: лидерство перешло в неожиданные руки...
Издание ESPN опубликовало рейтинг сильнейших стран по ММА. В новом списке учитывались количество чемпионов, бойцы в рейтингах, перспективные имена и общее представительство в крупных промоушенах.
Россия, занимавшая второе место по итогам 2025 года, на этот раз поднялась в рейтинге. На это значительное влияние оказали результаты ведущих бойцов в UFC.
На основе каких критериев был составлен рейтинг?
ESPN оценивало силу стран в ММА не только по одному чемпиону или известному бойцу.
При формировании рейтинга учитывалось несколько важных факторов:
количество действующих чемпионов;
бойцы в рейтингах UFC и PFL;
перспективные спортсмены;
количество бойцов, выступающих от имени своей страны в ведущих ММА-промоушенах.
Россия поднялась на первое место
В новом списке Россия заняла первое место как сильнейшая страна по ММА.
Для справки, по итогам 2025 года Россия занимала вторую строчку. Однако сейчас в рейтинге P4P от ESPN первое и второе места занимают российские бойцы.
Речь идет о чемпионе в полусреднем весе Исламе Махачеве и чемпионе в легком весе Петре Яне.
США и Бразилия остались в тройке лидеров
Второе место в рейтинге досталось США. С точки зрения истории ММА и инфраструктуры UFC, США по-прежнему считаются одним из крупнейших центров.
Третье место заняла Бразилия. Бразильские бойцы сохраняют свои позиции в различных весовых категориях ММА и крупных промоушенах.
Список 10 сильнейших стран
По версии ESPN, 10 сильнейших стран по ММА:
Россия;
США;
Бразилия;
Англия;
Австралия;
Грузия;
Франция;
Мексика;
Новая Зеландия;
Китай.
Соотношение сил в ММА меняется
Тот факт, что такие страны, как Грузия, Франция, Мексика, Новая Зеландия и Китай вошли в десятку сильнейших, свидетельствует о расширении географии ММА.
Если раньше этот вид спорта представлялся преимущественно под лидерством США и Бразилии, то сейчас новые школы и новые чемпионы меняют глобальное соотношение сил.
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