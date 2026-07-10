Как оценили футболистов в матче Франция — Марокко?

·121·Спорт
Как оценили футболистов в матче Франция — Марокко?

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Франция обыграла Марокко со счетом 2:0. После матча были опубликованы оценки футболистов. В составе сборной Франции наивысший балл получил Усман Дембеле — 8,4. Килиан Мбаппе также стал одним из лучших игроков команды с оценкой 8,2.

Оценки футболистов Франции:

• Майк Меньян — 6,9
• Жюль Кунде — 6,9
• Дайо Упамекано — 8,0
• Вильям Салиба — 7,1
• Люка Динь — 7,5
• Ману Коне — 7,4
• Адриен Рабьо — 7,3
• Усман Дембеле — 8,4
• Майкл Олисе — 7,3
• Дезире Дуэ — 7,5
• Килиан Мбаппе — 8,2

В составе Марокко лучшую оценку получил вратарь Яссин Буну — 6,9. Аззедин Унаи получил 6,6 балла, Идрисси — 6,3. Оценки остальных футболистов варьировались в пределах 5,6–6,3.

Оценки футболистов Марокко:

• Яссин Буну — 6,9
• Ашраф Хакими — 6,1
• Найеф Агерд — 5,9
• Адам Мазина — 5,9
• Ануар Салах-Эддин — 5,8
• Нейл Эль-Айнауи — 6,3
• Аззедин Унаи — 6,6
• Билал Эль-Ханнус — 6,2
• Браим Диас — 5,9
• Аюб Буддади — 5,6
• Шамседдин Талби — 5,7

Согласно общим оценкам, у Франции более высокие результаты показали представители атаки и центральной линии. В сборной Марокко оценка Буну стала самым высоким показателем в команде.

ФранцияМароккоУсман ДембелеКилиан МбаппеЯссин БунуАшраф Хакими
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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