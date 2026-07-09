Южная Корея ищет нового тренера: среди кандидатов есть знакомые имена

Сообщается, что сборная Южной Кореи начала поиски нового главного тренера после неудачного выступления на ЧМ-2026.

По данным издания Стар Невс Кореа, рассматриваются две основные кандидатуры на эту должность. Один из них — Роберто Мартинес, недавно покинувший сборную Португалии.

Мартинес появился в корейском списке

Роберто Мартинес возглавлял сборную Португалии на ЧМ-2026.

Однако португальцы не смогли добиться ожидаемого результата на турнире. После этого специалист покинул свой пост.

Теперь сообщается, что он вошел в число кандидатов на пост главного тренера сборной Южной Кореи.

Паулу Бенту также один из главных кандидатов

Согласно источнику, еще один основной кандидат — Паулу Бенту.

Португальский специалист вывел Южную Корею в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Поэтому его кандидатура является хорошо знакомым вариантом для корейцев.

Команда осталась без тренера

В настоящее время пост главного тренера сборной Южной Кореи вакантен.

Ранее сообщалось, что Хон Мён Бо был отправлен в отставку после неудачного результата на групповом этапе ЧМ-2026.

Корея готовится к новому этапу

Перед Федерацией футбола Южной Кореи теперь стоит важный выбор.

С одной стороны — Паулу Бенту, который хорошо знает атмосферу в команде, с другой — Роберто Мартинес, работавший со сборными Португалии и других стран.

Предстоящее решение для корейского футбола — это не просто назначение нового тренера, а определение совершенно нового курса для будущих крупных турниров.