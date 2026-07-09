Орельен Тчуамени продлил контракт с Реал Мадрид: планы Манчестер Юнайтед провалились

Полузащитник мадридского клуба Реал Мадрид Орельен Тчуамени поставил точку во всех вопросах относительно своего будущего. Талантливый французский футболист решил остаться в столице Испании и подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Это решение стало неожиданным ударом для грандов Английской Премьер-лиги, желавших видеть игрока в своих рядах, в частности для Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации, распространенной изданием RMC Sport, соглашение между Орельеном Тчуамени и руководством Реал Мадрид рассчитано до июня 2031 года. Это новое соглашение подчеркивает, насколько важна роль футболиста в проекте команды. Ранее появлялись сообщения о том, что Манчестер Юнайтед готов потратить более 100 миллионов евро на его приобретение, однако новое соглашение полностью исключило вероятность этого трансфера.

Влияние Жозе Моуринью и новый проект

Издание Marca отмечает, что решающую роль в решении футболиста остаться в Мадриде сыграл новый главный тренер команды Жозе Моуринью. Португальский специалист лично переговорил с Орельеном Тчуамени и смог убедить его в том, что видит в нем центральную фигуру в будущих планах команды. Моуринью обладает абсолютными полномочиями в формировании состава и считает французского полузащитника неотъемлемой частью коллектива.

В последнее время слухи о микроклимате внутри Реал Мадрид и недопонимании с Федерико Вальверде усиливали предположения о возможном уходе Орельена Тчуамени. Однако руководство клуба и тренерский штаб выразили полное доверие мастерству футболиста. Это положительно повлияло на психологическое состояние игрока и укрепило его желание остаться в «Королевском клубе».

Неудача Манчестер Юнайтед на трансферном рынке

Для Манчестер Юнайтед это стало очередной неудачей в текущее трансферное окно. Ранее клуб уже проиграл борьбу за трансфер Матеуса Фернандеса Тоттенхэму. В ситуации с Орельеном Тчуамени руководство манчестерского клуба также подвело промедление в подготовке финансовых пакетов. Теперь «красные дьяволы» вынуждены переключить свое внимание на игрока Челси Андрея Сантоса.

В настоящее время Орельен Тчуамени сосредоточен на выступлении за сборную Франции. Восстановившись после мышечной травмы, футболист присоединился к общим тренировкам национальной команды. Он будет в распоряжении Дидье Дешама в важном матче против Марокко. Новый контракт с Реал Мадрид позволит ему спокойно и с полной отдачей выступать в плей-офф Чемпионата мира.

Данное соглашение является частью долгосрочной стратегии Реал Мадрид. Клуб стремится продолжить свою гегемонию в европейском футболе, сохраняя в своих рядах молодых и талантливых игроков. Орельен Тчуамени остается центральным звеном этой стратегии.