Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прояснил планы команды на летнее трансферное окно и положил конец слухам вокруг бразильского вингера Рафиньи. Глава клуба официально подтвердил, что футболист останется в столице Каталонии, несмотря на большой интерес со стороны клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

В последние недели появлялись сообщения о том, что представитель Саудовской профессиональной лиги «Аль-Хиляль» готов потратить более 90 миллионов евро на Рафинью. Однако в интервью, данном в Далласе, Лапорта подчеркнул, что, несмотря на финансовые трудности команды, он не намерен продавать ключевых лидеров. По его словам, Рафинья останется важной фигурой в атакующей линии команды в новом сезоне.

Приход новых нападающих

Барселона » продолжает усиливать линию атаки. После трансфера Энтони Гордона клуб близок к достижению соглашения с нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми. По имеющимся данным, этот трансфер обойдется каталонцам в 22 миллиона евро плюс 7 миллионов евро в виде бонусов.

«Мы очень воодушевлены трансфером Карима Адейеми. Он давно нам нравился. Это опасный и очень быстрый футболист. Спортивный директор Деку проделал отличную работу по этому трансферу», — сказал Жоан Лапорта. По мнению президента, приход новых игроков усилит конкуренцию, но это не означает прощания с Рафиньей.

Лапорта связал неудачи прошлого сезона с травмами. Он отметил, что отсутствие Рафиньи в оптимальной спортивной форме в решающей части сезона, в частности в матчах Лиги чемпионов и Кубка Испании, негативно сказалось на результатах. Если бы бразильский футболист был физически готов, результаты могли бы выглядеть совершенно иначе.

В настоящее время атакующая линия «Барселоны» значительно расширяется. Наличие таких футболистов, как Энтони Гордон, Карим Адейеми и Рафинья, создает тренерскому штабу больше тактических возможностей. Лапорта выразил уверенность, что это атакующее трио добьется больших результатов на европейской арене в следующем сезоне.

Поставив точку в вопросе трансфера Рафиньи, президент клуба заявил: «Рафинья остается у нас. Мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы он покидал «Барселону». Он для нас опорный футболист. Мы усиливаем атаку Гордоном и Адейеми, но Рафинья остается для нас ключевым игроком».