Opta сделала расчеты для четвертьфинала: названа самая сложная пара

В преддверии четвертьфинального этапа чемпионата мира 2026 года статистический портал Opta опубликовал свои прогнозы относительно вероятности выхода команд в полуфинал.

Согласно расчетам, Франция признана командой с самыми высокими шансами на проход в следующий этап. Самым равным и труднопредсказуемым матчем названо противостояние Англии и Норвегии.

Франция считается главным фаворитом

По анализу Opta, вероятность того, что сборная Франции победит Марокко и выйдет в полуфинал, оценивается в 74 процента.

Для Марокко этот показатель составляет 26 процентов. Это означает, что Франция рассматривается как главный фаворит на данной стадии.

Испания и Аргентина также признаны фаворитами

Вероятность выхода Испании в полуфинал в матче против Бельгии оценивается в 70 процентов. Для Бельгии эта возможность составляет 30 процентов.

В паре Аргентина — Швейцария действующий чемпион также считается фаворитом. Opta оценила вероятность прохода Аргентины в следующий этап в 69 процентов, а Швейцарии — в 31 процент.

Самая равная пара — Англия и Норвегия

Матч Англия — Норвегия назван самым сложным и труднопредсказуемым поединком четвертьфинала.

Opta оценила шансы Англии на выход в полуфинал в 62 процента, а Норвегии — в 38 процентов. Это показывает, что разрыв здесь значительно меньше, чем в других парах.

Прогнозы Opta

Вероятность выхода в полуфинал выглядит следующим образом:

Франция — 74%, Марокко — 26%;

Испания — 70%, Бельгия — 30%;

Аргентина — 69%, Швейцария — 31%;

Англия — 62%, Норвегия — 38%.

Расчеты — это одно, а поле — другое

Хотя цифры Opta указывают на фаворитов, в плей-офф каждый эпизод может изменить исход игры.

В четвертьфинале Франция, Испания и Аргентина выглядят сильнее на бумаге. Однако интрига в матче Англия — Норвегия остается на самом высоком уровне.