ЧМ-2026: Звезды сборной Швейцарии готовы к битве против Лионеля Месси и Аргентины

·3·Спорт
ЧМ-2026: Звезды сборной Швейцарии готовы к битве против Лионеля Месси и Аргентины

В преддверии четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года в стане сборной Швейцарии царит приподнятое настроение. Перед матчем против действующих чемпионов мира — сборной Аргентины — швейцарцы заявляют, что не только не боятся соперника, но и готовы добиться исторического результата. Ожидается, что эта встреча на стадионе в Канзас-Сити станет одним из центральных противостояний турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака отметил, что аппетит его команды растет с каждой игрой. Подопечные Мурата Якина, победившие Колумбию в серии пенальти в 1/8 финала, сейчас продлили свою беспроигрышную серию до восьми матчей. В интервью изданию Нау.ч Джака подчеркнул, что команде удалось превратить давление в дополнительную мотивацию.

Фактор Лионеля Месси и исторический шанс

Для швейцарских футболистов выход на поле против Лионеля Месси имеет особое значение. Игроки команды считают большой честью сыграть против одного из величайших футболистов современности. Признавая, что играть в эпоху Лионеля Месси и Криштиану Роналду — это привилегия для любого игрока, Гранит Джака сообщил, что процесс тщательного анализа сборной Аргентины уже начат.

Нападающий Седрик Иттен также поддержал мнение своего капитана. По его словам, нет большего счастья, чем сыграть против Месси в четвертьфинале чемпионата мира. Иттен выразил уверенность в том, что после трудной победы Аргентины над Египтом (3:2) у них есть шансы против любого соперника.

Полузащитник Ремо Фройлер не скрывал, что за свою карьеру еще ни разу не встречался с Лионелем Месси и что этот матч станет для него незабываемым событием. «Мы заслуженно дошли до четвертьфинала, но не собираемся на этом останавливаться. Мы выложимся на все сто», — добавил Фройлер.

Решающая битва в Канзас-Сити

Один из молодых талантов Фабиан Ридер признался, что в детстве даже не мог представить, что окажется на таком большом поле рядом с аргентинской легендой. Хотя ожидается, что большинство болельщиков на стадионе будут поддерживать сборную Аргентины, Швейцария намерена обернуть это в свою пользу.

Напомним, что сборная Аргентины в 1/8 финала одержала волевую победу над Египтом и продолжает путь к защите своего титула. Швейцария же, благодаря своей дисциплинированной игре и командному духу, полна решимости преподнести одну из главных сенсаций турнира. Победитель этого матча получит путевку в полуфинал.

ЧМ-2026АргентинаШвейцарияЛионель МессиГранит Джака
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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