Неймар взял небольшой перерыв, чтобы обдумать свое будущее после завершения выступления сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Как сообщает УОЛ, «Сантос» дал 34-летнему нападающему 10 дней на отдых и принятие окончательного решения. Ожидается, что футболист вернется в клуб и отработает свой контракт, действующий до конца года.

Однако существуют и другие варианты продолжения карьеры Неймара. Он может перейти в команду, где давление меньше, или завершить свою профессиональную футбольную карьеру.

Источник пишет, что футболист находится в тяжелом психологическом состоянии после результата на ЧМ-2026. Неймар считает, что его 15-летние заслуги перед сборной Бразилии не были оценены по достоинству.

В ближайшие дни Неймар встретится с руководством «Сантоса», чтобы обсудить свое будущее. После этого станет известно, останется ли он в клубе, перейдет в другую команду или уйдет из футбола.