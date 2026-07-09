«Сантос» дал Неймару 10 дней на принятие решения о своем будущем

·72·Спорт
«Сантос» дал Неймару 10 дней на принятие решения о своем будущем

Неймар взял небольшой перерыв, чтобы обдумать свое будущее после завершения выступления сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Как сообщает УОЛ, «Сантос» дал 34-летнему нападающему 10 дней на отдых и принятие окончательного решения. Ожидается, что футболист вернется в клуб и отработает свой контракт, действующий до конца года.

Однако существуют и другие варианты продолжения карьеры Неймара. Он может перейти в команду, где давление меньше, или завершить свою профессиональную футбольную карьеру.

Источник пишет, что футболист находится в тяжелом психологическом состоянии после результата на ЧМ-2026. Неймар считает, что его 15-летние заслуги перед сборной Бразилии не были оценены по достоинству.

В ближайшие дни Неймар встретится с руководством «Сантоса», чтобы обсудить свое будущее. После этого станет известно, останется ли он в клубе, перейдет в другую команду или уйдет из футбола.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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