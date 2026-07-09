Скрытая угроза перед матчем Франция — Марокко: три футболиста на грани дисквалификации

·140·Спорт
Скрытая угроза перед матчем Франция — Марокко: три футболиста на грани дисквалификации

Сегодня, 9 июля, в четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Франции и Марокко.

Перед важной игрой в составе сборной Франции есть серьезное опасение: три футболиста команды находятся под угрозой получения желтой карточки.

Для Франции опасны не только Марокко, но и карточки

На стадии четвертьфинала каждый эпизод имеет решающее значение. В матче против Марокко Франции нужно опасаться не только атак соперника, но и дисциплинарных проблем.

Если некоторые футболисты получат желтую карточку в сегодняшней игре, они могут пропустить потенциальный полуфинал.

Три футболиста под угрозой

Футболисты сборной Франции, находящиеся под угрозой дисквалификации:

  • Ману Коне;

  • Майкл Олисе;

  • Брэдли Барколя.

Если кто-то из них получит желтую карточку в матче с Марокко, он не сможет помочь команде в полуфинале в случае выхода в следующий раунд.

Это может стать серьезной потерей для атаки и полузащиты

Ману Коне действует в опорной зоне, а Майкл Олисе и Брэдли Барколя играют на флангах.

Поэтому каждый из них является важной фигурой в игровой системе Франции. Особенно в напряженном и физически сложном матче против Марокко неосторожное действие может привести к серьезным последствиям.

Матч обслужит аргентинский арбитр

Игру Франция — Марокко будет судить аргентинский арбитр Факундо Тельо.

В матче такого уровня, как четвертьфинал, каждый фол, спорный эпизод и желтая карточка могут повлиять не только на результат встречи, но и на состав на следующий раунд.

Матч против Марокко — двойное испытание

Сегодня Франция постарается преодолеть барьер в лице Марокко. Однако в этом матче команда вынуждена думать не только о победе, но и о том, в каком составе она подойдет к возможному полуфиналу.

Одна желтая карточка — и планы Франции перед следующим этапом могут измениться.

ФранцияМароккоЧМ-2026ФутболЧетвертьфинал
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Марокко на нашем сайтеСмотрите прямую трансляцию матча Франция — Марокко на нашем сайтеСегодня, 00:24Стали известны стартовые составы на матч Франции и МароккоСтали известны стартовые составы на матч Франции и МароккоСегодня, 00:20Манчестер Юнайтед получил отказ: Орельен Тчуамени продлил контракт с Реал МадридМанчестер Юнайтед получил отказ: Орельен Тчуамени продлил контракт с Реал МадридВчера, 23:38Политика взяла верх над спортом: Балогун помилован благодаря Трампу, а звезда сборной Англии...Политика взяла верх над спортом: Балогун помилован благодаря Трампу, а звезда сборной Англии...Вчера, 23:33Нани обратился к Роналду после тяжелого поражения: дело не только в результатеНани обратился к Роналду после тяжелого поражения: дело не только в результатеВчера, 22:35Goal обновил рейтинг фаворитов ЧМ: интрига перед четвертьфиналами накаляетсяGoal обновил рейтинг фаворитов ЧМ: интрига перед четвертьфиналами накаляетсяВчера, 22:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану