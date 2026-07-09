Скрытая угроза перед матчем Франция — Марокко: три футболиста на грани дисквалификации

Сегодня, 9 июля, в четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Франции и Марокко.

Перед важной игрой в составе сборной Франции есть серьезное опасение: три футболиста команды находятся под угрозой получения желтой карточки.

Для Франции опасны не только Марокко, но и карточки

На стадии четвертьфинала каждый эпизод имеет решающее значение. В матче против Марокко Франции нужно опасаться не только атак соперника, но и дисциплинарных проблем.

Если некоторые футболисты получат желтую карточку в сегодняшней игре, они могут пропустить потенциальный полуфинал.

Три футболиста под угрозой

Футболисты сборной Франции, находящиеся под угрозой дисквалификации:

Ману Коне;

Майкл Олисе;

Брэдли Барколя.

Если кто-то из них получит желтую карточку в матче с Марокко, он не сможет помочь команде в полуфинале в случае выхода в следующий раунд.

Это может стать серьезной потерей для атаки и полузащиты

Ману Коне действует в опорной зоне, а Майкл Олисе и Брэдли Барколя играют на флангах.

Поэтому каждый из них является важной фигурой в игровой системе Франции. Особенно в напряженном и физически сложном матче против Марокко неосторожное действие может привести к серьезным последствиям.

Матч обслужит аргентинский арбитр

Игру Франция — Марокко будет судить аргентинский арбитр Факундо Тельо.

В матче такого уровня, как четвертьфинал, каждый фол, спорный эпизод и желтая карточка могут повлиять не только на результат встречи, но и на состав на следующий раунд.

Матч против Марокко — двойное испытание

Сегодня Франция постарается преодолеть барьер в лице Марокко. Однако в этом матче команда вынуждена думать не только о победе, но и о том, в каком составе она подойдет к возможному полуфиналу.

Одна желтая карточка — и планы Франции перед следующим этапом могут измениться.