Скрытая угроза перед матчем Франция — Марокко: три футболиста на грани дисквалификации
Сегодня, 9 июля, в четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Франции и Марокко.
Перед важной игрой в составе сборной Франции есть серьезное опасение: три футболиста команды находятся под угрозой получения желтой карточки.
Для Франции опасны не только Марокко, но и карточки
На стадии четвертьфинала каждый эпизод имеет решающее значение. В матче против Марокко Франции нужно опасаться не только атак соперника, но и дисциплинарных проблем.
Если некоторые футболисты получат желтую карточку в сегодняшней игре, они могут пропустить потенциальный полуфинал.
Три футболиста под угрозой
Футболисты сборной Франции, находящиеся под угрозой дисквалификации:
Ману Коне;
Майкл Олисе;
Брэдли Барколя.
Если кто-то из них получит желтую карточку в матче с Марокко, он не сможет помочь команде в полуфинале в случае выхода в следующий раунд.
Это может стать серьезной потерей для атаки и полузащиты
Ману Коне действует в опорной зоне, а Майкл Олисе и Брэдли Барколя играют на флангах.
Поэтому каждый из них является важной фигурой в игровой системе Франции. Особенно в напряженном и физически сложном матче против Марокко неосторожное действие может привести к серьезным последствиям.
Матч обслужит аргентинский арбитр
Игру Франция — Марокко будет судить аргентинский арбитр Факундо Тельо.
В матче такого уровня, как четвертьфинал, каждый фол, спорный эпизод и желтая карточка могут повлиять не только на результат встречи, но и на состав на следующий раунд.
Матч против Марокко — двойное испытание
Сегодня Франция постарается преодолеть барьер в лице Марокко. Однако в этом матче команда вынуждена думать не только о победе, но и о том, в каком составе она подойдет к возможному полуфиналу.
Одна желтая карточка — и планы Франции перед следующим этапом могут измениться.
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