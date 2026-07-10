Ламин Ямаль мечтает встретиться с Аргентиной и Лионельем Месси в финале чемпионата мира

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль поделился своими заветными мечтами. Воспитанник «Барселоны» нацелен на то, чтобы встретиться в финале чемпионата мира с действующими чемпионами — сборной Аргентины, и обменяться футболками с легендой футбола Лионельем Месси. Для молодого таланта такая встреча станет не только вершиной спортивной карьеры, но и символом личного уважения. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию Mundo Deportivo Ямаль рассказал о своих главных целях на турнире. Он подчеркнул, что важнейшая задача для сборной Испании — завоевать престижный трофей. Однако, говоря о личных желаниях, молодой вингер не скрыл, что мечтает именно о финале против Аргентины. По информации Goal.com, Ламин Ямаль считает возможность соперничества с Лионельем Месси на поле одним из самых захватывающих моментов своей карьеры.

Исторические рекорды и новые рубежи

Ламин Ямаль уже оставляет неизгладимый след в истории испанского футбола. Ожидается, что он станет первым испанским игроком, который до достижения 19-летия выйдет в стартовом составе в трех матчах плей-офф чемпионата мира. Этот показатель свидетельствует о том, какое важное место занимает юный талант не только на клубном уровне, но и на международной арене.

В ходе беседы Ямаль также остановился на открытиях турнира. По его мнению, Исмаэль Сайбари из сборной Марокко стал самым неожиданным героем соревнований. Сайбари, перешедший из ПСВ в «Баварию», привлек внимание многих, забив голы в трех матчах подряд. Ямаль, чьи корни уходят в Марокко, с особым интересом следит за успехами этой команды.

Трудный путь к финалу

Чтобы добраться до финала мечты, Испании сначала предстоит преодолеть серьезный барьер в четвертьфинале. Им предстоит сразиться с Бельгией, которая не знает поражений уже 18 матчей подряд. Ожидается, что этот матч, который пройдет на стадионе в Лос-Анджелесе, станет одним из самых напряженных на турнире. Для Испании эта встреча станет настоящим экзаменом на подтверждение чемпионских амбиций.

С другой стороны, Аргентина во главе с Лионельем Месси также продолжает свой путь. Имея за плечами 12-матчевую победную серию, «альбиселесте» встретятся в четвертьфинале со Швейцарией. Если обе команды продолжат обыгрывать своих соперников, футбольные болельщики смогут стать свидетелями исторического финала между Испанией и Аргентиной, о котором мечтает Ямаль.

Подобные смелые заявления Ламина Ямаля демонстрируют его уверенность в собственных силах. Для юной звезды, которого считают наследником такого великого футболиста, как Лионель Месси, встреча с легендой на одном поле может стать началом новой эры. Узбекские футбольные болельщики также с большим интересом следят за игрой этого таланта, ведь такие противостояния — редкое явление для мира футбола.