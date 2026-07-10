Женская команда Арсенала подписала звезду Барселоны Ону Батлье

·4·Спорт
Женская команда Арсенала подписала звезду Барселоны Ону Батлье

Женская команда лондонского «Арсенала» продолжает производить фурор на трансферном рынке. «Канониры» официально объявили о подписании контракта с опытной защитницей «Барселоны» Оной Батлье. 27-летняя футболистка сборной Испании перешла в лондонский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Примечательно, что этот трансфер стал четвертым крупным приобретением «Арсенала» за последние восемь дней. Батлье присоединилась к команде вслед за такими известными игроками, как Джорджия Стэнуэй, Джеральдин Ройтелер и Селина Черчи. По данным Goal.com, в новой команде футболистка будет выступать под 22-м номером.

Детали трансфера и конкуренция

В борьбе за Ону Батлье «Арсенал» сумел опередить другого английского гиганта — «Челси», а также «Лондон Сити Лайонесс». По имеющимся данным, с защитницей подписан четырехлетний контракт с опцией продления еще на один год. Батлье поставила подпись под официальным соглашением в свой 27-й день рождения.

За три года выступлений в составе «Барселоны» испанская защитница завоевала 11 престижных трофеев, включая две победы в женской Лиге чемпионов. Ее опыт крайне важен для «Арсенала», который ожидает чемпионского титула в Англии уже семь лет.

Новые вызовы и цели

«Я очень счастлива перейти в один из крупнейших клубов мира, такой как «Арсенал». С нетерпением жду возможности сыграть перед нашими болельщиками на стадионе «Эмирейтс». Я пришла сюда, чтобы выигрывать трофеи», — отметила Она Батлье в своем первом интервью.

Главный тренер женской команды «Арсенала» Рене Слегерс также не скрывала удовлетворения от этого трансфера. По ее словам, Батлье не только надежна в обороне, но и благодаря своей отличной физической форме и менталитету победителя окажет команде огромную помощь в организации атак.

Спортивный директор клуба Клэр Уитли назвала Батлье одной из лучших защитниц в мире. Ее способность успешно действовать как на правом, так и на левом фланге открывает новые возможности для тактики команды. Этот трансфер интересен и для футбольных болельщиков из Узбекистана, так как внимание к женскому футболу в нашем регионе постоянно растет.

АрсеналБарселонаОна БатллеФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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