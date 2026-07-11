«Если кому и стоит бояться, так это Франции!» — Ламин Ямаль о полуфинале ЧМ

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился своими мыслями после четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Бельгии, завершившегося победой со счетом 2:1. Zamin.уз приводит яркие и уверенные заявления футболиста, сделанные им для СМИ.

«Мы были намного сильнее соперника»

Юная звезда испанцев не скрывал своего удовлетворения игрой команды и выходом в полуфинал.

Из заявления Ламина Ямаля: «Мы очень рады, что снова вышли в полуфинал. Мы долго шли к этому и теперь хотим дойти до конца. Мы очень довольны этой победой и проходом в следующий этап. Думаю, мы были намного сильнее соперника. Да, пропущенный гол оставил странное впечатление, потому что он случился именно тогда, когда мы полностью контролировали игру. Но таков футбол».

Футболист добавил, что, возможно, кому-то их игра кажется не самой зрелищной, но факт остается фактом: еще ни одна команда на турнире не смогла сыграть с Испанией на равных.

«Если кто-то и должен бояться, так это Франция»

Говоря о будущем сопернике по полуфиналу, Ямаль подчеркнул, что у испанцев нет никакого страха, а давление больше ощущает соперник.

Историческое преимущество: В прошлом году именно сборная Испании выбила Францию из Лиги наций. В связи с этим Ямаль заявил, что если кто-то и должен бояться, так это Франция.

Две сильнейшие команды: По мнению вингера, в предстоящем матче встретятся две великие национальные сборные мира. Эти команды на данный момент являются двумя сильнейшими сборными.

Отсутствие страха: «Посмотрим, что произойдет на поле, но у нас нет никакого страха», — заключил футболист.

Когда состоится центральный матч?

В полуфинале мундиаля болельщиков ждет крупное противостояние, достойное финала.

Встреча: Испания — Франция

Дата начала: состоится 14 июля

Нет сомнений, что эта игра между двумя грандами станет одним из самых ожидаемых и напряженных событий чемпионата мира.