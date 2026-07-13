Макгрегор в шоке: первые слова после поражения от Холлоуэя

·0·Спорт
Макгрегор в шоке: первые слова после поражения от Холлоуэя

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор хотел начать свое громкое возвращение в октагон с победы. Однако бой против Макса Холлоуэя с первой же минуты пошел по неожиданному сценарию: ирландский спортсмен получил травму колена и проиграл техническим нокаутом.

«До сих пор не могу поверить в то, что произошло»

В своем послематчевом заявлении Макгрегор не скрывал, что этот результат стал для него настоящим шоком. Он подчеркнул, что уровень подготовки к бою был хорошим и он чувствовал себя в форме.

«Я был настолько хорошо готов к этому бою, что до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Слова тех, кто говорит, что я был не в форме — полная чушь», — сказал Конор.

Ирландский боец отметил, что вышел в октагон спокойным, готовым и уверенным в себе. Но травма, полученная в первые секунды, полностью изменила план на бой.

Все изменилось в один миг

Макгрегор получил травму колена в начале поединка против Холлоуэя. По этой причине судья остановил бой, и победа техническим нокаутом была присуждена Максу Холлоуэю.

Эта ситуация стала тяжелым ударом как для болельщиков, так и для самого Макгрегора. Ведь многие долго ждали его возвращения, а бой закончился, не успев стать настоящим противостоянием.

В спорте это самое обидное: иногда камбэк, который ждали годами, застревает в состоянии «loading…» всего за несколько секунд.

Конор ответил на критику

После боя высказывались разные мнения о подготовке, физическом состоянии и будущем Макгрегора. Однако он отверг эти домыслы.

По его словам, проблема была не в подготовке, а в случайной травме.

«Я вышел на бой спокойным, готовым и уверенным в себе. Я в глубоком шоке от случившегося», — написал Макгрегор.

Этим заявлением Конор дал главный сигнал своим фанатам: он не воспринимает это поражение как конец своей карьеры.

«Я обязательно вернусь»

В своем заявлении Макгрегор особо подчеркнул, что не собирается сдаваться. Он выразил намерение восстановиться после травмы и снова вернуться в октагон.

«Но я не сдамся. Я пройду через это испытание и не сломаюсь. Я обязательно вернусь», — сказал он.

Эти слова напоминают о привычном боевом духе Конора. Но теперь дело не только в характере — важную роль будут играть процесс восстановления, возраст, конкуренция и дальнейшие планы в UFC.

Холлоуэй победил, но вопросы остались

Макс Холлоуэй официально одержал победу. Однако, поскольку бой не продлился долго, дискуссии вокруг этого результата могут затянуться.

Для болельщиков главные вопросы остаются открытыми: как бы сложился бой, если бы не травма? Был ли Макгрегор действительно в хорошей форме? Сможет ли он снова вернуться на высокий уровень?

Ответы на них будут зависеть от процесса восстановления Конора и его последующих решений.

Для Макгрегора началось самое тяжелое испытание

За свою карьеру Конор Макгрегор видел как великие победы, так и тяжелые поражения. Но в этот раз ситуация иная: он был вынужден остановиться из-за травмы, не успев проявить себя в октагоне.

Теперь перед ним стоит еще одно большое испытание — восстановить тело, не сломаться морально и осуществить возвращение, которое он обещал своим фанатам.

Конор сказал: «Я обязательно вернусь». Теперь весь вопрос в том, станет ли это возвращение еще одним грандиозным шоу или одной из последних попыток в UFC?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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