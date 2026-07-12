Умар Нурмагомедов резко отреагировал на конфликт с Двалишвили

Умар Нурмагомедов прокомментировал конфликт с Мерабом Двалишвили, произошедший на мероприятии RAF в Грузии. В своем заявлении российский боец отметил, чем определяется достоинство мужчины на Кавказе, и адресовал сопернику многозначительные слова.

Его высказывания быстро распространились в социальных сетях, спровоцировав дискуссии об усилении напряженности между двумя бойцами.

«На Кавказе мужчину определяет его честь»

Нурмагомедов подчеркнул, что на Кавказе авторитет человека измеряется его честью, достоинством и гостеприимством.

«На Кавказе мужчину определяет его честь, достоинство и гостеприимство», — сказал он.

После этого боец кратко прокомментировал причины возникновения конфликта.

«Почему ты говоришь за моей спиной?»

По словам Умара, его друг задал Двалишвили лишь один вопрос:

«Почему ты говоришь за моей спиной?»

Нурмагомедов интерпретировал эту ситуацию не как попытку оскорбить или спровоцировать драку, а как прямое требование ответа.

Резкий выпад в адрес соперника

Продолжая свою мысль, боец заявил, что истинный характер человека проявляется в ситуациях, когда рядом нет толпы.

«Мне не нужно оскорблять тебя, чтобы чувствовать себя мужчиной. А то, кто ты есть на самом деле, можно увидеть, когда вокруг нет толпы и никто не может вмешаться», — сказал Нурмагомедов.

Эти слова воспринимаются как прямой вызов Двалишвили.

Приведет ли конфликт к новому бою?

Отношения между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили были напряженными и ранее. Инцидент в Грузии и последующие заявления еще больше подогрели интерес к возможному реваншу или новому спортивному противостоянию.

Пока неизвестно, как Двалишвили ответит на эти слова Нурмагомедова. Но одно ясно точно: споры за пределами октагона не менее остры, чем конкуренция на арене.