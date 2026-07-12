Холанд высказался о Норвегии: «Пришло время показать, на что мы способны»

·42·Спорт
Холанд высказался о Норвегии: «Пришло время показать, на что мы способны»

Хотя сборная Норвегии завершила свое выступление на ЧМ-2026, для Эрлинга Холанда этот турнир стал не просто пройденным этапом, а сигналом к началу новой эры. Нападающий откровенно рассказал о будущем норвежского футбола после игры своей команды, победы над Бразилией и тяжелого матча против Англии.

«Это было моей многолетней целью»

Для Эрлинга Холанда защита чести Норвегии на чемпионате мира была одной из главных мечтаний на протяжении многих лет. По его словам, ЧМ-2026 позволил сборной Норвегии выйти на большую арену.

«Это было моей многолетней целью. Думаю, после этого турнира мы смогли заявить о Норвегии всему футбольному миру», — сказал Холанд.

Холанд подчеркнул, что теперь самая важная задача — не просто хорошо сыграть один раз, а стабильно удерживать этот уровень.

Победа над Бразилией — источник новой уверенности

Одним из самых ярких моментов турнира для Норвегии стала игра против Бразилии. Холанд оценил эту победу как важное доказательство потенциала команды.

По его мнению, Норвегия доказала, что способна не только конкурировать с одной из сильнейших сборных мира, но и побеждать ее.

Поражение от Англии, но не упадническое настроение

В следующем раунде Норвегия уступила Англии. Однако Холанд не рассматривает этот результат исключительно как поражение.

По его словам, Норвегия заставила Англию серьезно побороться, и игра могла закончиться иначе.

«В итоге мы проиграли Англии, но заставили их серьезно попотеть. Возможно, все могло закончиться иначе», — сказал он.

Эти слова показывают, что дух команды не сломлен, а наоборот, уверенность в будущем только укрепилась.

«У нас сформировалось отличное поколение»

Холанд с большой надеждой смотрит в будущее сборной Норвегии. Он считает, что предстоящие чемпионаты мира и Европы станут для этого поколения возможностью полностью проявить себя.

«Впереди нас ждут новые чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему показать, на что мы способны. У нас сформировалось отличное поколение», — сказал Холанд.

Возможно, Норвегия и осталась без крупного трофея на ЧМ-2026. Но из слов Холанда понятно, что для этой команды история только начинается.

Как вы думаете, сможет ли Норвегия стать по-настоящему сильным претендентом на следующих крупных турнирах?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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