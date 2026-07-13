Билич снова возвращается в Хорватию: начнется ли новая эра?

В сборной Хорватии начинается период больших перемен. Ожидается, что после многолетней работы Златко Далича у руля национальной команды встанет хорошо знакомый специалист — Славен Билич.

Сообщается, что Билич достиг договоренности

Как сообщает TalkSPORT, 57-летний Славен Билич согласовал условия сотрудничества со сборной Хорватии.

В информации источника говорится, что о его назначении на пост главного тренера может быть официально объявлено в ближайшие 24 часа.

Эта новость означает, что в хорватском футболе может начаться новый этап. Ведь Билич — не чужой человек для этой команды: он уже возглавлял сборную ранее и запомнился болельщикам своим стилем.

Это будет второй шанс для Билича

Славен Билич работал главным тренером сборной Хорватии в 2006–2012 годах.

Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро-2008. В тот период Хорватия выглядела как боевитая, характерная команда, которая бесстрашно играла против крупных соперников.

Теперь у Билича появляется возможность еще раз вернуться на большую сцену вместе с национальной сборной.

Эра Далича завершена

Ранее стало известно, что Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии.

Далич руководил Хорватией почти 9 лет. Его период останется в памяти как один из самых успешных этапов в истории сборной.

С ним Хорватия дошла до финала чемпионата мира 2018 года и полуфинала чемпионата мира 2022 года. Поэтому его уход оценивается не просто как смена тренера, а как закрытие целой эпохи.

Последним местом работы была Саудовская Аравия

Последним местом работы Билича был саудовский клуб «Аль-Фатех». Он покинул эту команду в 2024 году.

После этого хорватский специалист ждал новой возможности, чтобы вернуться на большую сцену. Если назначение будет оформлено, это станет одним из самых важных возвращений в его тренерской карьере.

Чего ждет Хорватия?

Вопрос смены поколений в Хорватии стоит на повестке дня уже несколько лет. Поскольку эра Луки Модрича постепенно подходит к концу, команде нужны новые лидеры, новые тактические идеи и новая энергия.

Именно в этом аспекте Билич может стать важной фигурой. Он хорошо знает атмосферу национальной сборной, понимает внутренний дух хорватского футбола и имеет опыт работы под давлением.

Но это возвращение не будет легким. Болельщики ждут результата, федерация хочет стабильности, а команда должна безболезненно перейти на новый этап. То есть задача масштабная, и режим «я вернулся, и все будет отлично» здесь не сработает.

Ожидается, что новая эра официально начнется в ближайшее время

Возвращение Славена Билича в сборную Хорватии пока официально не подтверждено. Однако, по данным источников, сделка практически завершена, и объявление может быть сделано в ближайшее время.

Если это назначение состоится, хорватский футбол откроет свою первую большую страницу после Далича именно с Биличем.

Теперь главный вопрос: сможет ли Билич со второй попытки снова превратить Хорватию в одну из самых опасных команд Европы?