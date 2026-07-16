Беллингем сыграл против Месси и осознал одну истину

·75·Спорт
Беллингем сыграл против Месси и осознал одну истину

Англия проиграла Аргентине со счетом 1:2 в полуфинале ЧМ-2026. После матча Джуд Беллингем больше, чем результатом, Лионельем Мессибыл впечатлен его действиями на поле.

Месси по телевизору и Месси на поле

По мнению Беллингема, существует огромная разница между наблюдением за силой Месси по телевизору и игрой против него вживую.

«Люди думают, что понимают, насколько он силен, когда смотрят его по телевизору. Но когда играешь против него на поле, это совсем другие ощущения».

39-летний аргентинец не забил в полуфинале. Однако в решающей части игры он организовал две голевые атаки, сыграв одну из ключевых ролей в выходе Аргентины в финал.

«Он сам управляет темпом игры»

Больше всего полузащитника сборной Англии поразила не физическая скорость Месси, а его способность читать игру.

«Я никогда не видел футболиста, который в таком возрасте действует с таким интеллектом и играет настолько спокойно. Он не тратит лишних сил, он сам управляет темпом игры».

Месси большую часть матча берег силы. Однако после того, как Англия открыла счет, он сместился ближе к правому флангу и стал чаще организовывать атаки.

В результате Аргентина сравняла счет на 85-й минуте, а в добавленное время забила победный гол. В обоих случаях Месси отдал результативные передачи.

События матча

Результат

Англия открыла счет

55-я минута

Аргентина сравняла счет

85-я минута

Победный гол

добавленное время

Итоговый счет

Аргентина — 2:1

Уважение Беллингема возросло еще больше

Беллингем сказал, что и до этого матча очень уважал Месси, но совместная игра на одном поле лишь укрепила его мнение.

«Если до этого вечера я уважал Месси, то теперь мое уважение к нему стало еще больше».

Это признание выглядит особенно символично. Если Беллингем — один из сильнейших молодых лидеров современного футбола, то Месси уже почти двадцать лет оказывает решающее влияние на большой арене.

В полуфинале представитель нового поколения сыграл против легенды и вблизи прочувствовал его уникальность.

Решающее влияние даже в 39 лет

Согласно статистике, приведенной в тексте, Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи на ЧМ-2026. Два ассиста в матче с Англией довели общее количество его голевых передач на чемпионатах мира до рекордных 12.

Его влияние не только в цифрах. Месси почти безошибочно чувствует, когда нужно ускориться, когда придержать мяч, а когда отдать решающий пас.

Как сказал Беллингем, он не совершает лишних движений. Но когда он включается, меняется вся игра.

Англия остановилась, Месси вышел в финал

Англия была в нескольких минутах от финала. Однако Аргентина за счет финального давления перевернула ход игры и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Теперь Месси и его команда поборются за главный трофей с Испанией. А Беллингем вместе с поражением получил опыт игры против одного из величайших футболистов в истории.

Как вы считаете, в чем главное преимущество Месси — в технике, футбольном интеллекте или способности чувствовать решающий момент?

Джуд БеллингемЛионель МессиАнглияАргентина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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