Беллингем сыграл против Месси и осознал одну истину
Англия проиграла Аргентине со счетом 1:2 в полуфинале ЧМ-2026. После матча Джуд Беллингем больше, чем результатом, Лионельем Мессибыл впечатлен его действиями на поле.
Месси по телевизору и Месси на поле
По мнению Беллингема, существует огромная разница между наблюдением за силой Месси по телевизору и игрой против него вживую.
«Люди думают, что понимают, насколько он силен, когда смотрят его по телевизору. Но когда играешь против него на поле, это совсем другие ощущения».
39-летний аргентинец не забил в полуфинале. Однако в решающей части игры он организовал две голевые атаки, сыграв одну из ключевых ролей в выходе Аргентины в финал.
«Он сам управляет темпом игры»
Больше всего полузащитника сборной Англии поразила не физическая скорость Месси, а его способность читать игру.
«Я никогда не видел футболиста, который в таком возрасте действует с таким интеллектом и играет настолько спокойно. Он не тратит лишних сил, он сам управляет темпом игры».
Месси большую часть матча берег силы. Однако после того, как Англия открыла счет, он сместился ближе к правому флангу и стал чаще организовывать атаки.
В результате Аргентина сравняла счет на 85-й минуте, а в добавленное время забила победный гол. В обоих случаях Месси отдал результативные передачи.
События матча
Результат
Англия открыла счет
55-я минута
Аргентина сравняла счет
85-я минута
Победный гол
добавленное время
Итоговый счет
Аргентина — 2:1
Уважение Беллингема возросло еще больше
Беллингем сказал, что и до этого матча очень уважал Месси, но совместная игра на одном поле лишь укрепила его мнение.
«Если до этого вечера я уважал Месси, то теперь мое уважение к нему стало еще больше».
Это признание выглядит особенно символично. Если Беллингем — один из сильнейших молодых лидеров современного футбола, то Месси уже почти двадцать лет оказывает решающее влияние на большой арене.
В полуфинале представитель нового поколения сыграл против легенды и вблизи прочувствовал его уникальность.
Решающее влияние даже в 39 лет
Согласно статистике, приведенной в тексте, Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи на ЧМ-2026. Два ассиста в матче с Англией довели общее количество его голевых передач на чемпионатах мира до рекордных 12.
Его влияние не только в цифрах. Месси почти безошибочно чувствует, когда нужно ускориться, когда придержать мяч, а когда отдать решающий пас.
Как сказал Беллингем, он не совершает лишних движений. Но когда он включается, меняется вся игра.
Англия остановилась, Месси вышел в финал
Англия была в нескольких минутах от финала. Однако Аргентина за счет финального давления перевернула ход игры и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.
Теперь Месси и его команда поборются за главный трофей с Испанией. А Беллингем вместе с поражением получил опыт игры против одного из величайших футболистов в истории.
Как вы считаете, в чем главное преимущество Месси — в технике, футбольном интеллекте или способности чувствовать решающий момент?
…