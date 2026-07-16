В Ташкентской области временно закрыты все детские сады

·43·Общество
В Ташкентской области временно закрыты все детские сады

Деятельность всех государственных, частных и ведомственных дошкольных образовательных организаций в Ташкентской области временно приостановлена. Решение вступило в силу с 16 июля 2026 года.

Данный вопрос был рассмотрен на совещании под председательством хокима Ташкентской области. По итогам встречи всем районным и городским хокимиятам были даны соответствующие поручения.

Согласно имеющейся информации, работа детских садов будет возобновлена после нормализации погодных условий. Для этого будет принято дополнительное решение областного хокимията.

На данный момент точные сроки действия ограничений не называются. Родителей просят следить за информацией, предоставляемой региональными ответственными лицами и администрациями детских садов.

Тошкент вилоятиБоғчаларМактабгача таълимҲокимликИссиқ ҳавоТаълим
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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