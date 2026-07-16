Opta назвала фаворита финала ЧМ-2026: разрыв невелик

·49·Спорт
Opta назвала фаворита финала ЧМ-2026: разрыв невелик

За главный трофей ЧМ-2026 поборются сборные Испании и Аргентины. Суперкомпьютер Opta опубликовал свой прогноз перед решающим матчем — статистическая модель отдает небольшое предпочтение чемпионам Европы.

Испании дали 56,31% шансов

Согласно расчетам Opta, вероятность того, что сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте станет чемпионом мира, составляет 56,31%.

Действующим чемпионам, сборной Аргентины, отведено 43,69% шансов.

Сборная

Вероятность чемпионства

Испания

56,31%

Аргентина

43,69%

Цифры указывают на Испанию как на фаворита, однако разрыв между двумя командами не является критическим. Почти в четырех из десяти сценариев победу одерживает Аргентина.

Как суперкомпьютер делает прогноз?

Модель Opta учитывает рейтинг силы команд, их предыдущие результаты, показатели атаки и обороны, а также уровень соперников.

Прогнозы на стадии плей-офф турнира обновляются на основе 25 тысяч виртуальных симуляций. После каждого гола и финального результата вероятности пересчитываются.

Однако в футболе 56% на победу не означают, что кубок уже в руках у Испании. Один пенальти, один стандарт или одна передача Лионелья Месси могут отправить все алгоритмы в отпуск.

Почему Испания — фаворит?

В полуфинале Испания обыграла одного из фаворитов турнира, Францию, со счетом 2:0. Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти, а Педро Порро забил второй гол. В этом матче Испания вновь не позволила сопернику забить, подтвердив свою надежность на турнире.

Основные преимущества команды де ла Фуэнте:

  • длительный контроль мяча;

  • управление темпом игры в центре поля;

  • прессинг сразу после потери мяча;

  • минимум ошибок в обороне;

  • создание моментов через Ламина Ямаля и других техничных игроков.

Неудивительно, что после того, как Испания практически лишила шансов такую мощную атакующую команду, как Франция, она стала фаворитом в модели Opta.

Аргентина верит не в цифры, а в характер

В полуфинале против Англии Аргентина пропустила гол на 55-й минуте и долгое время уступала в счете. Однако Энцо Фернандес восстановил равновесие на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный гол на 90+2-й минуте.

Лионель Месси отдал голевые передачи на оба мяча Аргентины, вновь показав класс в большой игре.

Поэтому оценивать шансы Аргентины только цифрой в 43,69% сложно. Команда Лионелья Скалони на этом турнире несколько раз выбиралась из тяжелых ситуаций и доказала, что способна изменить результат в последние минуты матча.

Месси и Ямаль: столкновение двух поколений

Одной из главных историй финала станет символическое противостояние Лионелья Месси и Ламина Ямаля.

С одной стороны — Месси, который в 39 лет продолжает вести атаку Аргентины и борется за второе подряд чемпионство мира. С другой стороны — Ямаль, ставший одним из лидеров нового поколения Испании.

Один футболист пишет последнюю большую главу своей легендарной карьеры. Второй — только начинает свою историю.

Где и когда пройдет финал?

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля на арене МетЛифе Стадиум в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США. Матч начнется в 15:00 по местному времени (в ночь на 20 июля по ташкентскому времени).

Испания попытается стать чемпионом мира во второй раз после 2010 года. Аргентина же имеет шанс защитить свой титул 2022 года и завоевать четвертое чемпионство в своей истории.

Фаворит известен, чемпион — еще нет

Opta считает Испанию фаворитом. Но у Аргентины есть опыт больших финалов, железный характер и Месси, способный решить исход матча одним действием.

56,31% — это статистика. А кубок будет вручен после 90 минут, возможно, дополнительного времени и серии пенальти.

Как вы думаете, сбудется ли прогноз суперкомпьютера или Аргентина снова разрушит все расчеты?

ИспанияАргентинаЛионель МессиФранцияOpta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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