Старт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый день
В столице Иордании Аммане стартует чемпионат Азии по дзюдо среди юношей. В первый день соревнований 12 молодых дзюдоистов из Узбекистана вступят в борьбу за медали.
В первый день определятся победители в 8 весовых категориях
В стартовый день чемпионата пройдут состязания среди юношей в весовых категориях до 50, 55, 60 и 66 кг, а среди девушек — до 40, 44, 48 и 52 кг.
По данным Международной федерации дзюдо, в турнире принимают участие 110 юношей и 64 девушки. Отборочные поединки начнутся в 13:00 по ташкентскому времени, финальный блок — в 19:30.
Программа
Ташкентское время
Отборочные поединки
13:00
Финальный блок
19:30
Пары среди юношей
В первый день на татами выйдут шесть узбекских дзюдоистов. Узбекистан представят:
Вес
Представитель Узбекистана
Первый соперник
-50 кг
Акбар Шарипов
Победитель пары Ю-Йен Као — Санад Аль-Зорба
-50 кг
Мамуржон Абдувахобов
Победитель пары Хайтам Аль Салхи — Виджай Пагаре
-55 кг
Бобур Юсупов
Сартак Мамагайн
-60 кг
Давлатбек Ахроров
Ибрагим Аль-Кади
-60 кг
Абубакр Сатторов
Бути Альхашми
-66 кг
Акромжон Каримов
Али Абдулла
В весовых категориях до 50 кг и до 60 кг выступят по два узбекистанца, что повышает шансы на медали в этих весах.
Ирода Сироджиддинова начнет борьбу с полуфинала
Среди девушек честь Узбекистана будут защищать шесть спортсменок. Ирода Сироджиддинова в весовой категории до 40 кг вышла сразу в полуфинал.
Вес
Представитель Узбекистана
Первый соперник
-40 кг
Ирода Сироджиддинова
сразу в полуфинале
-44 кг
Алина Колючева
Мунира Манасбекова
-44 кг
Дилафруз Болтабоева
Победитель пары Шен Тинг-Ю — Лян Аль-Джабали
-48 кг
Чарос Хикматова
Победитель пары Ритадж Аль-Джабали — Лайзенри Окта
-48 кг
Мохинур Оллаберганова
Победитель пары Малак Альшайер — Дивия Маквана
-52 кг
Кумушбиби Эргашева
Кушки Махса
Участие двух наших представительниц в весовых категориях до 44 и 48 кг усиливает внутреннюю конкуренцию и шансы на медали.
20 стран континента на одном татами
На чемпионате Азии спортсмены Узбекистана будут бороться против представителей Китайского Тайбэя, Иордании, Сирии, Индии, Йемена, ОАЭ, Кувейта, Кыргызстана, Ирака, Индонезии и Ирана.
Согласно официальным данным, индивидуальные соревнования в Аммане продлятся два дня. Во второй день на татами выйдут юноши в категориях до 73, 81, 90 и свыше 90 кг, а девушки — до 57, 63, 70 и свыше 70 кг.
Медали ожидаются уже в первый день
Узбекское дзюдо стабильно показывает высокие результаты на молодежных и юношеских турнирах. Основная цель в Аммане — выйти в как можно большее количество финалов и бороться за высокие места в общекомандном зачете.
Выход 12 наших представителей на татами в первый же день обещает болельщикам несколько часов напряженных поединков. В частности, Ирода Сироджиддинова, начинающая борьбу с полуфинала, очень близка к тому, чтобы гарантировать первую медаль.
Как вы думаете, сколько золотых медалей завоюют узбекские дзюдоисты в первый день чемпионата?
…