Старт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый день

В столице Иордании Аммане стартует чемпионат Азии по дзюдо среди юношей. В первый день соревнований 12 молодых дзюдоистов из Узбекистана вступят в борьбу за медали.

В первый день определятся победители в 8 весовых категориях

В стартовый день чемпионата пройдут состязания среди юношей в весовых категориях до 50, 55, 60 и 66 кг, а среди девушек — до 40, 44, 48 и 52 кг.

По данным Международной федерации дзюдо, в турнире принимают участие 110 юношей и 64 девушки. Отборочные поединки начнутся в 13:00 по ташкентскому времени, финальный блок — в 19:30.

Программа Ташкентское время Отборочные поединки 13:00 Финальный блок 19:30

Пары среди юношей

В первый день на татами выйдут шесть узбекских дзюдоистов. Узбекистан представят:

Вес Представитель Узбекистана Первый соперник -50 кг Акбар Шарипов Победитель пары Ю-Йен Као — Санад Аль-Зорба -50 кг Мамуржон Абдувахобов Победитель пары Хайтам Аль Салхи — Виджай Пагаре -55 кг Бобур Юсупов Сартак Мамагайн -60 кг Давлатбек Ахроров Ибрагим Аль-Кади -60 кг Абубакр Сатторов Бути Альхашми -66 кг Акромжон Каримов Али Абдулла

В весовых категориях до 50 кг и до 60 кг выступят по два узбекистанца, что повышает шансы на медали в этих весах.

Ирода Сироджиддинова начнет борьбу с полуфинала

Среди девушек честь Узбекистана будут защищать шесть спортсменок. Ирода Сироджиддинова в весовой категории до 40 кг вышла сразу в полуфинал.

Вес Представитель Узбекистана Первый соперник -40 кг Ирода Сироджиддинова сразу в полуфинале -44 кг Алина Колючева Мунира Манасбекова -44 кг Дилафруз Болтабоева Победитель пары Шен Тинг-Ю — Лян Аль-Джабали -48 кг Чарос Хикматова Победитель пары Ритадж Аль-Джабали — Лайзенри Окта -48 кг Мохинур Оллаберганова Победитель пары Малак Альшайер — Дивия Маквана -52 кг Кумушбиби Эргашева Кушки Махса

Участие двух наших представительниц в весовых категориях до 44 и 48 кг усиливает внутреннюю конкуренцию и шансы на медали.

20 стран континента на одном татами

На чемпионате Азии спортсмены Узбекистана будут бороться против представителей Китайского Тайбэя, Иордании, Сирии, Индии, Йемена, ОАЭ, Кувейта, Кыргызстана, Ирака, Индонезии и Ирана.

Согласно официальным данным, индивидуальные соревнования в Аммане продлятся два дня. Во второй день на татами выйдут юноши в категориях до 73, 81, 90 и свыше 90 кг, а девушки — до 57, 63, 70 и свыше 70 кг.

Медали ожидаются уже в первый день

Узбекское дзюдо стабильно показывает высокие результаты на молодежных и юношеских турнирах. Основная цель в Аммане — выйти в как можно большее количество финалов и бороться за высокие места в общекомандном зачете.

Выход 12 наших представителей на татами в первый же день обещает болельщикам несколько часов напряженных поединков. В частности, Ирода Сироджиддинова, начинающая борьбу с полуфинала, очень близка к тому, чтобы гарантировать первую медаль.

Как вы думаете, сколько золотых медалей завоюют узбекские дзюдоисты в первый день чемпионата?