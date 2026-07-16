Старт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый день

·26·Спорт
Старт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый день

В столице Иордании Аммане стартует чемпионат Азии по дзюдо среди юношей. В первый день соревнований 12 молодых дзюдоистов из Узбекистана вступят в борьбу за медали.

В первый день определятся победители в 8 весовых категориях

В стартовый день чемпионата пройдут состязания среди юношей в весовых категориях до 50, 55, 60 и 66 кг, а среди девушек — до 40, 44, 48 и 52 кг.

По данным Международной федерации дзюдо, в турнире принимают участие 110 юношей и 64 девушки. Отборочные поединки начнутся в 13:00 по ташкентскому времени, финальный блок — в 19:30.

Программа

Ташкентское время

Отборочные поединки

13:00

Финальный блок

19:30

Пары среди юношей

В первый день на татами выйдут шесть узбекских дзюдоистов. Узбекистан представят:

Вес

Представитель Узбекистана

Первый соперник

-50 кг

Акбар Шарипов

Победитель пары Ю-Йен Као — Санад Аль-Зорба

-50 кг

Мамуржон Абдувахобов

Победитель пары Хайтам Аль Салхи — Виджай Пагаре

-55 кг

Бобур Юсупов

Сартак Мамагайн

-60 кг

Давлатбек Ахроров

Ибрагим Аль-Кади

-60 кг

Абубакр Сатторов

Бути Альхашми

-66 кг

Акромжон Каримов

Али Абдулла

В весовых категориях до 50 кг и до 60 кг выступят по два узбекистанца, что повышает шансы на медали в этих весах.

Ирода Сироджиддинова начнет борьбу с полуфинала

Среди девушек честь Узбекистана будут защищать шесть спортсменок. Ирода Сироджиддинова в весовой категории до 40 кг вышла сразу в полуфинал.

Вес

Представитель Узбекистана

Первый соперник

-40 кг

Ирода Сироджиддинова

сразу в полуфинале

-44 кг

Алина Колючева

Мунира Манасбекова

-44 кг

Дилафруз Болтабоева

Победитель пары Шен Тинг-Ю — Лян Аль-Джабали

-48 кг

Чарос Хикматова

Победитель пары Ритадж Аль-Джабали — Лайзенри Окта

-48 кг

Мохинур Оллаберганова

Победитель пары Малак Альшайер — Дивия Маквана

-52 кг

Кумушбиби Эргашева

Кушки Махса

Участие двух наших представительниц в весовых категориях до 44 и 48 кг усиливает внутреннюю конкуренцию и шансы на медали.

20 стран континента на одном татами

На чемпионате Азии спортсмены Узбекистана будут бороться против представителей Китайского Тайбэя, Иордании, Сирии, Индии, Йемена, ОАЭ, Кувейта, Кыргызстана, Ирака, Индонезии и Ирана.

Согласно официальным данным, индивидуальные соревнования в Аммане продлятся два дня. Во второй день на татами выйдут юноши в категориях до 73, 81, 90 и свыше 90 кг, а девушки — до 57, 63, 70 и свыше 70 кг.

Медали ожидаются уже в первый день

Узбекское дзюдо стабильно показывает высокие результаты на молодежных и юношеских турнирах. Основная цель в Аммане — выйти в как можно большее количество финалов и бороться за высокие места в общекомандном зачете.

Выход 12 наших представителей на татами в первый же день обещает болельщикам несколько часов напряженных поединков. В частности, Ирода Сироджиддинова, начинающая борьбу с полуфинала, очень близка к тому, чтобы гарантировать первую медаль.

Как вы думаете, сколько золотых медалей завоюют узбекские дзюдоисты в первый день чемпионата?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Что было сказано в споре между Месси и Беллингемом?Что было сказано в споре между Месси и Беллингемом?Сегодня, 11:57Opta назвала фаворита финала ЧМ-2026: разрыв невеликOpta назвала фаворита финала ЧМ-2026: разрыв невеликСегодня, 11:55Томас Тухель озвучил свое решение: он не покинет Англию...Томас Тухель озвучил свое решение: он не покинет Англию...Сегодня, 11:48Беллингем сыграл против Месси и осознал одну истинуБеллингем сыграл против Месси и осознал одну истинуСегодня, 11:43Каковы были главные тактические ошибки Тухеля в полуфинале?Каковы были главные тактические ошибки Тухеля в полуфинале?Сегодня, 10:47Кто спасет «Трех львов»? 5 кандидатов на пост главного тренера сборной АнглииКто спасет «Трех львов»? 5 кандидатов на пост главного тренера сборной АнглииСегодня, 10:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе