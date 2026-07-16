Более 20 банков оштрафованы за вводящую в заблуждение рекламу

·21·Экономика
Более 20 банков оштрафованы за вводящую в заблуждение рекламу

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей применил финансовые штрафы к более чем 20 коммерческим банкам и микрофинансовым организациям, нарушившим требования законодательства о рекламе.

В рамках своих полномочий Комитет осуществляет контроль за защитой прав потребителей и соблюдением законодательства о рекламе. В ходе мониторинга и анализа было выявлено размещение рекламы, противоречащей требованиям закона, в СМИ, на интернет-сайтах и в социальных сетях.

Сообщается, что основная часть таких случаев приходится на рекламу финансовых услуг. В некоторых рекламных объявлениях содержались сведения, вводящие потребителей в заблуждение или предоставляющие недостоверную информацию.

Согласно статье 43 действующего Закона «О рекламе», реклама финансовых услуг должна четко отличаться от другой информации. Она не должна злоупотреблять доверием потребителей, а также использовать их неопытность или недостаток знаний.

Кроме того, запрещается предоставлять информацию, не имеющую прямого отношения к рекламируемой финансовой услуге. Условия, имеющие существенное значение при заключении договора, должны быть раскрыты в полном объеме.

В ходе проверок Комитета выяснилось, что в некоторых рекламных материалах отсутствовала важная информация, такая как процентные ставки по вкладам и кредитам, сроки действия, минимальные требования, дополнительные платежи, условия микрозаймов, комиссионные или страховые взносы.

В ряде случаев эта информация была представлена в очень краткой, неясной или труднодоступной для понимания потребителем форме. Также наблюдались случаи введения потребителей в заблуждение путем использования двусмысленных фраз, преувеличения условий, а также использования ключевых слов, относящихся к названиям или товарным знакам других организаций.

Комитет по конкуренции напомнил, что информация в рекламе финансовых услуг должна быть точной, полной и понятной для потребителей. Сведения не должны быть представлены мелким шрифтом, который трудно прочитать, сливаться с фоном или быть в виде скрытого текста.

Комитет заявил, что в случае выявления фактов размещения недостоверной или вводящей в заблуждение информации будут применяться финансовые санкции в порядке, установленном законодательством.

Комитет по конкуренции
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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