Томас Тухель озвучил свое решение: он не покинет Англию...

Хотя путь сборной Англии на ЧМ-2026 прервался в полуфинале, Томас Тухель продолжит начатую работу. Немецкий специалист подтвердил, что останется во главе команды как минимум до чемпионата Европы 2028 года.

Планы не изменились даже после Аргентины

В полуфинале Англия уступила Аргентине со счетом 1:2. Подопечные Томаса Тухеля вели в счете, но пропустили два гола в последние минуты встречи и упустили путевку в финал.

После тяжелого поражения закономерно возникли вопросы о будущем тренера. Тухель внес ясность в этот вопрос, напомнив, что его контракт действует до чемпионата Европы 2028 года.

«Мой контракт действует до чемпионата Европы, который пройдет у нас дома», — сказал тренер.

Матч за бронзу стал игрой, которой никто не хотел

Для Англии чемпионат мира еще не завершен. Команде предстоит выйти на поле против Франции в матче за третье место.

Однако Тухель не стал скрывать, что целью футболистов был финал, а не бронза.

«Нам еще предстоит провести матч, которого мы не очень-то ждем, но он все равно состоится».

Это мнение также отражает психологическое состояние в команде. Поскольку Англия была очень близка к выходу в финал, ей будет непросто забыть горечь поражения и подготовиться к борьбе за третье место за столь короткий срок.

Контракт был продлен ранее

Изначально предполагалось, что Тухель будет возглавлять сборную Англии до конца ЧМ-2026. Однако в феврале 2026 года Футбольная ассоциация Англии подписала с ним новое соглашение.

Контракт позволяет тренеру и его штабу работать до чемпионата Европы 2028 года. Поскольку турнир пройдет на территории Великобритании и Ирландии, Англия будет чувствовать себя одной из команд-хозяек.

Вопрос Статус Главный тренер Томас Тухель Результат ЧМ-2026 полуфинал Результат в полуфинале 1:2 против Аргентины Следующая игра Матч за 3-е место против Франции Срок контракта До конца Евро-2028

Главной целью теперь станет Евро-2028

Для Англии, не сумевшей выйти в финал чемпионата мира, следующая большая задача — Евро-2028. До начала турнира Тухелю предстоит найти решение проблем, связанных с совершенствованием стиля игры команды, привлечением молодых футболистов в состав и сохранением преимущества в решающих матчах.

На ЧМ-2026 Англия вошла в четверку сильнейших. Но поражение от Аргентины в последние минуты показало, что команде еще нужно изменить некоторые аспекты, чтобы выйти на чемпионский уровень.

Тухель не уходит. Значит, теперь и время, и ответственность за результат будут в его руках.

Как вы считаете, сможет ли Томас Тухель сделать Англию чемпионом на Евро-2028?