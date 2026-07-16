В Узбекистане вводятся новые ограничения на рекламные звонки и СМС-сообщения

В Узбекистане вводится новый порядок в отношении маркетинговых звонков и рекламных СМС-сообщений. Согласно принятому решению, изменения направлены на защиту персональных данных граждан и автоматизацию документооборота в государственных услугах.

С 1 ноября 2026 года для совершения рекламного звонка или отправки СМС абоненту необходимо получить его письменное или электронное согласие. Распространение рекламы без согласия не допускается.

Также устанавливаются временные ограничения на распространение рекламы через сети связи. Запрещается отправлять рекламные звонки и сообщения в период с 18:00 до 09:00.

Мобильные операторы будут обязаны блокировать рекламные сообщения и звонки по первому требованию клиента. Компании-рекламораспространители, в свою очередь, должны зарегистрировать свои базы данных в Государственном реестре персональных данных.

С 1 октября 2026 года в случае изменения ФИО или даты рождения гражданина данные в информационных системах государственных органов будут обновляться автоматически.

В решении также предусмотрены изменения, касающиеся защиты прав несовершеннолетних. Они освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче исковых заявлений в суд для защиты своих прав.

Лица, нарушившие правила работы с рекламой и персональными данными, будут нести ответственность в соответствии с законодательством.