Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone Ultra: будет ли дизайн складных смартфонов похожим?

·24·Технологии
Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone Ultra: будет ли дизайн складных смартфонов похожим?

Конкуренция между двумя гигантами рынка смартфонов — южнокорейской Samsung и американской Apple — выходит на новый уровень. В сети появились изображения макетов Samsung Galaxy З Фолд 8 и первого складного iPhone Ultra, расположенных рядом. Эти снимки свидетельствуют о том, что будущие устройства будут очень похожи по дизайну. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно информации, опубликованной известным инсайдером УниверсеИке, макеты обоих устройств создают впечатление, будто они были разработаны одним производителем. Даже блок камер и общая форма корпуса имеют значительное сходство. Это может указывать на то, что в мире технологий дизайн складных устройств пришел к определенному стандарту.

Технические характеристики и ожидаемые новинки

Ожидается, что первый складной смартфон от Apple, iPhone Ultra, будет представлен в сентябре 2026 года. Устройство получит корпус в форме «книжки», внутренний экран диагональю 7,8 дюйма и внешний дисплей на 5,5 дюйма. Также ожидается, что гаджет будет оснащен двумя 48-мегапиксельными камерами и процессором Apple А20 Pro нового поколения.

Samsung Galaxy З Фолд 8 является главным конкурентом, выход которого на рынок ожидается в тот же период. В своем восьмом поколении складных смартфонов Samsung, опираясь на многолетний опыт, стремится еще больше повысить прочность шарниров и усовершенствовать функции многозадачности (мултитаскинг) в интерфейсе One UI.

Столкновение опыта и инноваций

Стоит отметить, что Samsung является первопроходцем в сегменте складных смартфонов и уже успешно продает несколько поколений устройств. Apple, хотя и выходит на этот рынок с некоторым опозданием, постарается добиться превосходства за счет авторитета бренда и своей экосистемы. Однако, как отмечает издание иксбт.ком, вполне вероятно, что первое поколение iPhone Ultra столкнется с проблемами оптимизации и надежности, характерными для новых технологий.

Для пользователей из Узбекистана эта конкуренция также представляет большой интерес. В настоящее время серия Samsung Galaxy З Фолд широко представлена в нашей стране с официальной гарантией и сервисным обслуживанием. Появление складного устройства от Apple наверняка окажет заметное влияние на баланс цен на рынке и выбор потребителей.

В заключение можно сказать, что 2026 год станет поворотным моментом для индустрии смартфонов. Несмотря на сходство в дизайне, пользователи все равно будут делать выбор, исходя из удобства программного обеспечения и долговечности устройства. Ожидается, что Samsung продемонстрирует свой опыт, а Apple — свою философию стремления к совершенству.

SamsungAppleiPhone UltraGalaxy Z Fold 8Технологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Starlink В5: терминалы нового поколения стали компактнее и энергоэффективнееПредставлен Starlink В5: терминалы нового поколения стали компактнее и энергоэффективнееСегодня, 12:21Для развития AI нужно 5 триллионов долларов в год: глава СофтБанк сделал резкое заявлениеДля развития AI нужно 5 триллионов долларов в год: глава СофтБанк сделал резкое заявлениеСегодня, 11:25SpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в миреSpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в миреСегодня, 10:55В США представлен бюджетный электромобиль за 15 тысяч долларов: новинка от Чип МоторсВ США представлен бюджетный электромобиль за 15 тысяч долларов: новинка от Чип МоторсСегодня, 10:23Трагическое ДТП с участием Tesla: расследование НТСБ доказало невиновность автопилотаТрагическое ДТП с участием Tesla: расследование НТСБ доказало невиновность автопилотаСегодня, 09:51Лулулемон инвестировала 30 миллионов долларов в технологию переработки нейлонаЛулулемон инвестировала 30 миллионов долларов в технологию переработки нейлонаСегодня, 09:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли