Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone Ultra: будет ли дизайн складных смартфонов похожим?

Конкуренция между двумя гигантами рынка смартфонов — южнокорейской Samsung и американской Apple — выходит на новый уровень. В сети появились изображения макетов Samsung Galaxy З Фолд 8 и первого складного iPhone Ultra, расположенных рядом. Эти снимки свидетельствуют о том, что будущие устройства будут очень похожи по дизайну. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно информации, опубликованной известным инсайдером УниверсеИке, макеты обоих устройств создают впечатление, будто они были разработаны одним производителем. Даже блок камер и общая форма корпуса имеют значительное сходство. Это может указывать на то, что в мире технологий дизайн складных устройств пришел к определенному стандарту.

Технические характеристики и ожидаемые новинки

Ожидается, что первый складной смартфон от Apple, iPhone Ultra, будет представлен в сентябре 2026 года. Устройство получит корпус в форме «книжки», внутренний экран диагональю 7,8 дюйма и внешний дисплей на 5,5 дюйма. Также ожидается, что гаджет будет оснащен двумя 48-мегапиксельными камерами и процессором Apple А20 Pro нового поколения.

Samsung Galaxy З Фолд 8 является главным конкурентом, выход которого на рынок ожидается в тот же период. В своем восьмом поколении складных смартфонов Samsung, опираясь на многолетний опыт, стремится еще больше повысить прочность шарниров и усовершенствовать функции многозадачности (мултитаскинг) в интерфейсе One UI.

Столкновение опыта и инноваций

Стоит отметить, что Samsung является первопроходцем в сегменте складных смартфонов и уже успешно продает несколько поколений устройств. Apple, хотя и выходит на этот рынок с некоторым опозданием, постарается добиться превосходства за счет авторитета бренда и своей экосистемы. Однако, как отмечает издание иксбт.ком, вполне вероятно, что первое поколение iPhone Ultra столкнется с проблемами оптимизации и надежности, характерными для новых технологий.

Для пользователей из Узбекистана эта конкуренция также представляет большой интерес. В настоящее время серия Samsung Galaxy З Фолд широко представлена в нашей стране с официальной гарантией и сервисным обслуживанием. Появление складного устройства от Apple наверняка окажет заметное влияние на баланс цен на рынке и выбор потребителей.

В заключение можно сказать, что 2026 год станет поворотным моментом для индустрии смартфонов. Несмотря на сходство в дизайне, пользователи все равно будут делать выбор, исходя из удобства программного обеспечения и долговечности устройства. Ожидается, что Samsung продемонстрирует свой опыт, а Apple — свою философию стремления к совершенству.