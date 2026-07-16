Джуд Беллингем и трагедия сборной Англии на чемпионате мира

·0·Спорт
Джуд Беллингем и трагедия сборной Англии на чемпионате мира

Очередной поход сборной Англии на чемпионате мира завершился неожиданно и болезненно. В полуфинальном матче против сборной Аргентины «Три льва», упустив победу в последние минуты, были вынуждены покинуть турнир. Это поражение стало настоящим психологическим ударом для лидера команды Джуда Беллингема. Об этом сообщает Goal.com.

В матче, прошедшем на стадионе в Атланте, Англия вела в счете благодаря голу Энтони Гордона. Однако в концовке встречи Аргентина усилила давление, дважды поразила ворота соперника и одержала победу со счетом 2:1. Несмотря на то, что звезда «Реал Мадрида» Беллингем вел команду за собой на протяжении всего турнира, в этот раз его усилий не хватило для выхода в финал.

По сообщению издания Goal.com, после матча 23-летний полузащитник не смог сдержать эмоций. Для футболиста, принявшего непосредственное участие в 7 голах на турнире (включая дубль в матче с Норвегией), это поражение стало одним из самых тяжелых моментов в карьере. После проигрыша в финале Евро-2024 и сложного сезона в составе «Реал Мадрида», в этот раз Беллингем ставил цель впервые с 1966 года вывести Англию в финал чемпионата мира.

Тактическая ошибка Томаса Тухеля и критика

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Англии Томас Тухель взял на себя ответственность за поражение. Тренер признал, что решение перейти на оборонительную тактику (схема с пятью защитниками) при ведении в счете было ошибкой. По его словам, это изменение сделало команду пассивной и позволило Аргентине перехватить инициативу.

«Мы решили перейти на пять защитников, потому что на поле стало слишком много свободных зон. Аргентина рискнула и взвинтила темп. Мы же, наоборот, отступили назад, боясь потерять то, что имели. Как тренер, я несу ответственность за эту ошибку», — подчеркнул немецкий специалист.

Тем не менее, глава Футбольной ассоциации Англии (ФА) Марк Буллингем продолжает выражать полное доверие тренеру. Сообщается, что Томас Тухель останется на своем посту до чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Англии. Сам тренер также подтвердил, что не намерен уходить в отставку и будет работать до конца контракта.

Обращение Беллингема к болельщикам

После поражения Джуд Беллингем дал очень искреннее и болезненное интервью. Он сказал, что устал повторять одни и те же слова болельщикам на протяжении многих лет, но в этот раз они действительно были близки к чемпионству. «Это очень больно. Я так хотел пройти этот путь с Англией. Сейчас в голове только разочарование и боль, прошу прощения у болельщиков», — сказал он.

Это поражение вызывает бурные обсуждения в английском футбольном сообществе. Несмотря на то, что состав и возможности команды оценивались высоко, в решающий момент команде не хватило опыта и тактической стабильности. Теперь «Три льва» вынуждены сосредоточиться на будущих турнирах.

АнглияДжуд БеллингемТомас ТухельЧемпионат мираАргентина
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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