Во Франции официально одобрен закон об эвтаназии

·0·Мир
Во Франции официально одобрен закон об эвтаназии

был одобрен законопроект, предоставляющий пациентам право на добровольный уход из жизни (эвтаназию). Об этом сообщает издание Le Monde.

Согласно новому закону, этим правом могут воспользоваться только граждане Франции или совершеннолетние лица, постоянно проживающие в стране. Эвтаназия будет применяться исключительно к пациентам, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, испытывающим сильные физические или душевные страдания, боль которых невозможно облегчить другими способами.

Также решение пациента должно быть абсолютно добровольным, осознанным и подтвержденным несколько раз. Все решения будут рассматриваться врачами. Во Франции для эвтаназии будут использоваться специальные препараты, приводящие к летальному исходу.

Законопроект поддержал 291 депутат, против проголосовал 241. Президент Франции Эммануэль Макрон оценил это решение как выполнение обещания, данного французам в 2022 году. Он подчеркнул, что обсуждение закона проходило в духе взаимного уважения и конструктивности.

На сегодняшний день эвтаназия разрешена в 12 странах мира, включая Швейцарию, Нидерланды, Канаду, Испанию, Австрию и Португалию. После вступления нового закона в силу Франция станет 13-м государством в этом списке.

Эксперты отмечают, что существуют различные формы эвтаназии. Например, при косвенной эвтаназии сильные обезболивающие препараты могут ускорить процесс смерти. При пассивной эвтаназии по желанию пациента отключаются медицинские аппараты, поддерживающие его жизнь.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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