Сотрудничество Starlink и НТТ Докомо: Япония лидирует в спутниковой связи

·32·Технологии
Сотрудничество Starlink и НТТ Докомо: Япония лидирует в спутниковой связи

Технологии прямой спутниковой связи выходят на новый уровень на мировом рынке. Проект Starlink, принадлежащий компании SpaceX, объявил об огромном успехе в партнерстве с крупнейшим японским оператором связи НТТ Докомо. Согласно последним данным, число пользователей сервиса Starlink Директ то Келл в Стране восходящего солнца превысило 5 миллионов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта технология позволяет обычным смартфонам подключаться напрямую к спутникам в космосе без использования специального дополнительного оборудования. По данным издания иксбт.ком, этот показатель, зафиксированный по состоянию на июль 2026 года, демонстрирует, насколько быстро развивается интеграция космоса и мобильной связи. НТТ Докомо запустила этот сервис в апреле 2026 года.

Мобильные вышки в космосе

Особенность технологии Starlink Директ то Келл заключается в том, что она превращает спутники в космосе в своего рода «летающие базовые станции». С помощью этой системы обычные смартфоны, поддерживающие стандарт 4Г (ЛТЭ), могут обмениваться сообщениями, пользоваться приложениями и передавать данные. Самое важное, что этот сервис стабильно работает даже в тех районах, куда не дотягиваются традиционные наземные вышки связи.

Пользователи в Японии получили возможность оставаться на связи, даже находясь на расстоянии 12 морских миль от берега. Это способствует кардинальному улучшению качества связи в горных районах, отдаленных деревнях и на море. Название НТТ Докомо созвучно японскому слову «докомо» (везде), и благодаря сотрудничеству со Starlink компания полностью оправдывает это значение.

Жизненно важное решение в чрезвычайных ситуациях

Учитывая географическое положение Японии и высокий риск стихийных бедствий, такая стабильная система связи имеет стратегическое значение. В случае повреждения наземной инфраструктуры в результате землетрясений или цунами спутники Starlink могут стать единственным источником, обеспечивающим бесперебойную связь.

В настоящее время другие крупные операторы Японии, включая СофтБанк и КДДИ, также активно тестируют эту технологию. По мнению экспертов, сигнал, передаваемый из космоса напрямую на смартфон, в ближайшие годы полностью устранит понятие «мертвых зон» или территорий без связи по всему миру.

Для стран с горными и обширными пустынными территориями, таких как Узбекистан, эта технология также обещает большие перспективы в будущем. Хотя сейчас сервис работает в ограниченном числе стран, SpaceX продолжает расширять глобальное покрытие.

StarlinkSpaceXNTT DocomoСпутниковая связьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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