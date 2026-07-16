Легендарный Дженсен Интеркептор возвращается: новая модель ГТКс готовится к гоночным трекам

Один из самых известных и классических британских автомобилей, Дженсен Интеркептор, возвращается в производство. Компания Дженсен Интернатионал Аутомотиве (ДжИА), базирующаяся в Оксфордшире, объявила о представлении этой легенды в совершенно новом облике — в виде трекового суперкара ГТКс. Эта новость стала неожиданным подарком для автолюбителей, поскольку бренд долгое время занимался исключительно рестомодом старых моделей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Новый Дженсен Интеркептор ГТКс — это не просто модернизированная копия, а инженерный шедевр, созданный с нуля. По словам представителей компании, данная модель послужит технологической базой для будущих дорожных версий. Кузов и шасси автомобиля будут полностью выполнены из алюминия, что позволит значительно снизить вес и улучшить динамические характеристики.

Технические характеристики и аналоговое управление

Сердцем модели ГТКс станет двигатель В8 с нагнетателем. Согласно данным ДжИА, этот силовой агрегат был разработан по специальному заказу и обеспечит автомобилю непревзойденную тягу и скорость. Самое интересное, что производители обещают «полностью аналоговый опыт вождения». Это подразумевает отказ от современных электронных помощников в пользу механической коробки передач и физических элементов управления в салоне.

Руководитель проекта Дэвид Дюэрден отметил, что презентация новой модели может быть приурочена к 60-летнему юбилею оригинального Интеркептор. Это означает, что первый официальный показ автомобиля состоится до конца текущего года. В проекте также принимает участие Джефф Квале, сын Кьелла Квале, который владел брендом Дженсен в 1970-х годах.

Напомним, что последней новой моделью под брендом Дженсен был С-В8, выпущенный в 2001 году. Несмотря на положительные отзывы экспертов, автомобиль не имел коммерческого успеха: было произведено всего 40 экземпляров, из которых только 23 были переданы клиентам. Новый ГТКс призван исправить эту неудачу и восстановить репутацию бренда.

На данный момент точная стоимость и технические характеристики модели ГТКс держатся в секрете. Однако эксперты полагают, что такой эксклюзивный и высокопроизводительный автомобиль будет предназначен исключительно для самых требовательных и состоятельных коллекционеров. Ожидается, что в будущем на базе этой гоночной версии будут выпущены более комфортные модификации для дорог общего пользования.