Представлен Starlink В5: терминалы нового поколения стали компактнее и энергоэффективнее

Компания SpaceX Илона Маска сделала очередной революционный шаг в сфере спутникового интернета. Были опубликованы подробности о терминале Starlink В5 нового поколения, который привлекает внимание специалистов своей значительно меньшей компактностью и повышенной эффективностью по сравнению с предыдущей моделью. Это обновление поможет сделать высокоскоростной интернет более мобильным и доступным в глобальном масштабе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, размеры терминала Starlink В5 составляют 384 кс 306 мм. Для сравнения, размеры текущей модели Стандард В4 составляли 594 кс 383 мм. Такая компактность приближает новое устройство по габаритам к модели Starlink Mini, однако его мощность и возможности не уступают полноразмерным терминалам.

Технические характеристики и энергоэффективность

Несмотря на уменьшение размеров, новая антенна способна поддерживать скорость передачи данных на уровне выше 375 Mbps. Этого достаточно для просмотра видео в формате 4К и онлайн-игр. Одно из самых важных изменений коснулось энергопотребления: устройство теперь потребляет в среднем 35–50 В, что на 50 процентов эффективнее по сравнению с моделью В4.

Вес устройства также значительно снизился. Starlink В5 весит всего 1,1 кг, что на 62 процента легче предыдущего поколения. Такой вес облегчает транспортировку терминала в путешествия и дальние экспедиции, что может создать удобства и для специалистов, работающих в горных и отдаленных районах Узбекистана.

Надежность и новый Рутер Mini

Новый терминал также был обновлен в плане устойчивости к экстремальным погодным условиям. Сообщается, что он способен выдерживать сильные ветры со скоростью до 265 км/х. Этот показатель обеспечивает надежную работу устройства на открытых пространствах и в неблагоприятных климатических условиях.

Вместе с терминалом SpaceX представила компактный Рутер Mini. Этот роутер поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6 и обладает возможностью создания Меш-системы, объединяющей несколько устройств. По мнению специалистов компании, эти новшества упростят процесс установки оборудования Starlink и ускорят популяризацию спутникового интернета по всему миру.