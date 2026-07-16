В Ташкенте создадут бесплатные места для купания населения

·0·Общество
В Ташкенте создадут бесплатные места для купания населения

В Ташкенте планируется создание бесплатных мест для купания с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с утоплением. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в столице выявлено 28 опасных зон, где купание запрещено.

По мнению ответственных лиц, для предотвращения трагедий необходимо предоставить населению безопасные и бесплатные альтернативные места. С этой целью разрабатывается проект по созданию специальных купальных зон вдоль части канала Бозсу, протекающей через Юнусабадский район.

В настоящее время специалисты принимают меры по укреплению береговой линии, обеспечению безопасности территории и созданию необходимых условий для отдыхающих.

В случае реализации проекта жители смогут купаться не в запрещенных и опасных местах, а на специально подготовленных территориях.

ТошкентБўзсувЮнусободФВБЧўмилишХавфсизлик
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Nodirbek Razzokov
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