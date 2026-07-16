Лионель Месси ответил критикам после победы над Англией

·0·Спорт
Лионель Месси ответил критикам после победы над Англией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими мыслями после трудной победы над Англией в полуфинале Чемпионата мира. Он подчеркнул, что поражение в этом матче могло вызвать необоснованную и жесткую критику, несмотря на успехи команды в последние годы. Месси высоко оценил волю своих товарищей и выразил гордость тем, что команда второй раз подряд вышла в финал. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В бескомпромиссном полуфинальном матче между Аргентиной и Англией «альбиселесте» одержали победу со счетом 2:1. Несмотря на то, что по ходу игры они уступали в счете, аргентинцы проявили характер и решили исход встречи в свою пользу. Эта победа вывела действующих чемпионов мира в решающий матч финала против Испании и еще раз доказала гегемонию команды на международной арене.

В интервью изданию ТйК Спортс Лионель Месси отметил, что игра против Англии имела гораздо большее значение, чем обычный матч. По его словам, эмоции достигли пика уже во время исполнения гимна, и эта победа была крайне необходима не только футболистам, но и всему народу Аргентины.

Угроза критики и воля команды

Месси не скрывал, что в случае поражения команды болельщики и эксперты могли бы выступить с непонятными претензиями. «Мы не могли проиграть в матче против Англии. Хотя эта команда никому ничего не должна, вы знаете характер аргентинцев — они всегда требуют большего. Думаю, если бы мы проиграли, люди начали бы говорить всякие глупости, но мы не дали им такого шанса», — сказал нападающий.

По мнению капитана, Аргентина чувствовала, что сильнее соперника на поле, однако в матчах такого уровня историческое соперничество и давление играют огромную роль. Лионель Месси также затронул сомнения относительно физического состояния команды. Перед турниром ряд ведущих игроков столкнулись с проблемами из-за травм, что вызывало беспокойство у многих.

«Эта победа меня не удивила. Я хорошо знаю этих парней и знаю, на что мы способны. У людей могли быть сомнения, потому что некоторые наши игроки были не на пике своих возможностей. Но когда мы объединяемся вокруг одной идеи, команда находит в себе дополнительные силы. Они вдохновлялись друг другом и выложились полностью», — добавил Месси.

Таким образом, Аргентина одержала очередную важную победу в своей истории. Теперь команду под руководством Лионеля Месси ждет финальный матч против Испании. Эта победа еще раз показала, что для аргентинского футбола это не просто спортивный результат, а вопрос национальной гордости.

Лионель МессиАргентинаАнглияЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
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