В Гулистане произошел пожар на автомойке, сгорел автомобиль Cobalt

Вчера, 15 июля, в городе Гулистан Сырдарьинской области произошел пожар на автомойке. В результате происшествия часть здания автомойки и находившийся там легковой автомобиль марки Cobalt полностью сгорели. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в УЧС в 18:31. Инцидент произошел на автомойке, расположенной на территории схода граждан махалли «Обод юрт» в городе Гулистан. В результате пожара полностью сгорели крыша и потолочная часть автомойки на площади около 80 квадратных метров, а также автомобиль марки Cobalt.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия и приняли необходимые меры. В результате пожар был полностью ликвидирован в 19:02.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших и получивших ожоги нет. Также благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти от огня около 220 квадратных метров площади автомойки и расположенное рядом кафе площадью 80 квадратных метров.