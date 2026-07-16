В Гулистане произошел пожар на автомойке, сгорел автомобиль Cobalt

·0·Общество
В Гулистане произошел пожар на автомойке, сгорел автомобиль Cobalt

Вчера, 15 июля, в городе Гулистан Сырдарьинской области произошел пожар на автомойке. В результате происшествия часть здания автомойки и находившийся там легковой автомобиль марки Cobalt полностью сгорели. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в УЧС в 18:31. Инцидент произошел на автомойке, расположенной на территории схода граждан махалли «Обод юрт» в городе Гулистан. В результате пожара полностью сгорели крыша и потолочная часть автомойки на площади около 80 квадратных метров, а также автомобиль марки Cobalt.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия и приняли необходимые меры. В результате пожар был полностью ликвидирован в 19:02.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших и получивших ожоги нет. Также благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти от огня около 220 квадратных метров площади автомойки и расположенное рядом кафе площадью 80 квадратных метров.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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