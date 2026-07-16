Налоговые льготы для гибридных автомобилей: почему выгодно использовать корпоративный транспорт

В последние годы на мировом автомобильном рынке наблюдается резкий рост интереса к транспортным средствам с гибридными двигателями. По данным Общества автопроизводителей и автотрейдеров (СММТ), в 2025 году четверть всех проданных новых автомобилей пришлась именно на гибриды. Эта тенденция становится популярной не только среди частных лиц, но и среди сотрудников, использующих корпоративные автомобили. Основная причина — экономия топлива и значительные налоговые льготы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Гибридные автомобили, сочетающие мощность электрического двигателя и двигателя внутреннего сгорания, способствуют снижению выбросов углекислого газа (КО2) в атмосферу. Для водителей, еще не готовых полностью перейти на электромобили, это остается наиболее оптимальным решением. На примере Великобритании, автомобили, предоставляемые компанией и используемые в личных целях, классифицируются как «льгота в натуральной форме» (бенефит ин кинд) и облагаются налогом.

Налоговые ставки и стоимость П11д

Налоговая система для корпоративных автомобилей с 2002 года поощряет использование транспортных средств с низким уровнем выбросов КО2. Для каждого автомобиля устанавливается налогооблагаемая процентная ставка, основанная на его каталожной стоимости (стоимость П11д). Чем выше уровень выбросов, тем выше этот процент. Согласно новым правилам, введенным в 2020 году, подключаемые гибриды (PHEV) имеют значительное преимущество перед автомобилями с обычными бензиновыми или дизельными двигателями.

Основное преимущество моделей PHEV заключается в том, что они оснащены более крупным аккумулятором и могут преодолевать большие расстояния исключительно на электротяге. Если выбросы КО2 автомобиля составляют менее 50 г/км, он попадает в группу с ультранизким налогообложением. В настоящее время налоговая ставка для таких автомобилей составляет 7% или 10% от их стоимости. Для сравнения, для самых экономичных обычных гибридов этот показатель начинается как минимум от 25%.

Будущие изменения и перспективы

Благодаря налоговым льготам доля моделей PHEV в корпоративных автопарках выросла с 10% в 2020 году до нынешних 22%. Однако со временем правила становятся жестче. Ожидается, что с апреля 2028 года налоговая ставка для всех подключаемых гибридов вырастет до 18%, независимо от запаса хода на электротяге. Это означает почти двукратное увеличение налоговой нагрузки.

Тем не менее, гибриды остаются значительно дешевле автомобилей, работающих на традиционном топливе. Эксперты отмечают, что эра гибридов продлится до 2035 года, когда рынок новых автомобилей полностью перейдет на 100% электрическую тягу. Учитывая, что на рынке Узбекистана также растет число гибридных моделей BYD, Toyota и других брендов, этот международный опыт налогообложения может стать актуальным и для нашего региона.

В заключение можно выделить основные преимущества гибридных автомобилей: