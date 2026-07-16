Спутники Starlink были вынуждены избегать столкновений 355 тысяч раз за год

·27·Технологии
Спутники Starlink были вынуждены избегать столкновений 355 тысяч раз за год

Спутники Starlink компании SpaceX под руководством Илона Маска демонстрируют беспрецедентный уровень активности на околоземной орбите. За последние 12 месяцев эти аппараты совершили более 355 тысяч маневров, чтобы избежать столкновений с космическим мусором и другими объектами. Этот показатель является рекордным в истории освоения космоса и ставит вопрос безопасности орбитального движения на повестку дня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время каждый спутник Starlink вынужден корректировать свою орбиту в среднем более 40 раз в год, то есть практически еженедельно. Согласно отчетам, представленным SpaceX, только за последние шесть месяцев было выполнено около 207 тысяч маневров. Это на 60 тысяч больше, чем за предыдущее полугодие. Такой резкий рост напрямую связан с быстрым увеличением количества спутников на орбите.

Космический трафик и меры безопасности

По мере роста числа аппаратов на орбите увеличивается и нагрузка на системы автоматического управления. Система Starlink использует автоматизированные механизмы на базе AI для обнаружения опасных сближений и уклонения от них. Если система определяет вероятность столкновения, спутник меняет свою траекторию с помощью собственных двигателей.

Эксперты отрасли предупреждают, что расширение группировки спутников может в будущем оказать серьезное давление на системы управления орбитальным движением. Хотя вероятность столкновения при каждом отдельном сближении крайне мала, рост общего числа подобных ситуаций повышает риск непредвиденных аварий и появления нового космического мусора.

Для пользователей в Узбекистане эти технологии также не являются чем-то чуждым. В то время как интерес к высокоскоростному спутниковому интернету в нашей стране растет, стабильная работа таких крупных проектов, как Starlink, имеет важное значение для глобальной цифровой связи. Однако «пробки» в космосе могут в будущем усложнить процесс запуска новых спутников.

Эксперты подчеркивают необходимость дальнейшего ужесточения международных стандартов по отслеживанию объектов в космосе и координации их движения. В противном случае орбита вокруг Земли может заполниться космическим мусором и превратиться в опасную зону для будущих миссий. Пока SpaceX делает упор на надежность своих систем и продолжает поддерживать безопасную дистанцию.

SpaceXStarlinkИлон МаскКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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