11 золотых медалей в Джакарте: две наши команды стали первыми в Азии!

·28·Спорт
11 золотых медалей в Джакарте: две наши команды стали первыми в Азии!

Молодые боксеры Узбекистана завершили чемпионат Азии в Джакарте с крупной победой. Наши мужские сборные в возрастных категориях У-19 и У-23 заняли первые места в общекомандном зачете.

Представители двух возрастных категорий завоевали в общей сложности 18 медалей — 11 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Азиатская конфедерация бокса также подтвердила, что наша команда У-19 стала чемпионом в 7 из 10 весовых категорий, а представители У-23 — в 4 весовых категориях.

Четыре золота у команды У-23

В соревнованиях боксеров до 23 лет представители Узбекистана завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Медаль

Вес

Боксер

Золото

-65 кг

Илхомжон Иргашев

Золото

-70 кг

Абдуллох Мадаминов

Золото

-80 кг

Фазлиддин Эркинбоев

Золото

+90 кг

Озодбек Алиев

Серебро

-85 кг

Норбек Абдуллаев

Серебро

-90 кг

Самир Собиров

Бронза

-55 кг

Фарёзбек Досматов

Бронза

-60 кг

Абдурахмон Махмуджонов

Бронза

-75 кг

Абдулазиз Абдулхамидов

Согласно официальным результатам, Илхомжон Иргашев, Абдуллох Мадаминов, Фазлиддин Эркинбоев и Озодбек Алиев стали чемпионами Азии в своих весовых категориях. В соревнованиях У-23, где Казахстан завоевал три, Индия — две, а Япония — одну золотую медаль, Узбекистан стал командой с наибольшим количеством чемпионов.

Боксеры У-19 доминировали в финалах

Наша юношеская сборная показала еще более высокий результат. Семь из восьми узбекистанских боксеров, вышедших в финал, одержали победу в решающих боях.

Медаль

Вес

Боксер

Золото

-50 кг

Уткирбек Норкосимов

Золото

-55 кг

Элёр Рустамов

Золото

-60 кг

Мухаммадризо Укимов

Золото

-75 кг

Сухроб Рахматуллаев

Золото

-80 кг

Аброр Шарипов

Золото

-85 кг

Сардорбек Бахромхужаев

Золото

-90 кг

Асадбек Султанбоев

Серебро

+90 кг

Ислом Салихов

Бронза

-70 кг

Саидхужа Садиллахужаев

Сборная Узбекистана У-19 завоевала семь из 10 золотых медалей, разыгранных среди юношей. Казахстан стал чемпионом в двух весовых категориях, а Республика Корея — в одной.

Общий результат двух команд

Медали наших мужских сборных на соревнованиях в Джакарте распределились следующим образом:

Возрастная категория

Золото

Серебро

Бронза

Всего

У-23

4

2

3

9

У-19

7

1

1

9

Итого

11

3

4

18

Особенно стоит отметить высокую эффективность в финалах: представители обеих команд завершили победой большинство решающих поединков.

Большая победа среди 20 стран

Чемпионат Азии в возрастных категориях У-19 и У-23 проходил с 3 по 16 июля в столице Индонезии Джакарте. В соревнованиях приняли участие 329 боксеров из 20 национальных федераций.

Первое место обеих мужских сборных Узбекистана в общекомандном зачете — это значительный результат для ближайшего будущего бокса страны. Ожидается, что молодые спортсмены, ставшие чемпионами в Джакарте, в дальнейшем будут защищать честь Узбекистана в составе взрослой сборной, на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Как вы думаете, кто из боксеров, ставших чемпионами в Джакарте, в будущем завоюет олимпийское золото?

УзбекистанДжакартаКазахстанИндияЯпония
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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