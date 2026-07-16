11 золотых медалей в Джакарте: две наши команды стали первыми в Азии!

Молодые боксеры Узбекистана завершили чемпионат Азии в Джакарте с крупной победой. Наши мужские сборные в возрастных категориях У-19 и У-23 заняли первые места в общекомандном зачете.

Представители двух возрастных категорий завоевали в общей сложности 18 медалей — 11 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Азиатская конфедерация бокса также подтвердила, что наша команда У-19 стала чемпионом в 7 из 10 весовых категорий, а представители У-23 — в 4 весовых категориях.

Четыре золота у команды У-23

В соревнованиях боксеров до 23 лет представители Узбекистана завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Медаль Вес Боксер Золото -65 кг Илхомжон Иргашев Золото -70 кг Абдуллох Мадаминов Золото -80 кг Фазлиддин Эркинбоев Золото +90 кг Озодбек Алиев Серебро -85 кг Норбек Абдуллаев Серебро -90 кг Самир Собиров Бронза -55 кг Фарёзбек Досматов Бронза -60 кг Абдурахмон Махмуджонов Бронза -75 кг Абдулазиз Абдулхамидов

Согласно официальным результатам, Илхомжон Иргашев, Абдуллох Мадаминов, Фазлиддин Эркинбоев и Озодбек Алиев стали чемпионами Азии в своих весовых категориях. В соревнованиях У-23, где Казахстан завоевал три, Индия — две, а Япония — одну золотую медаль, Узбекистан стал командой с наибольшим количеством чемпионов.

Боксеры У-19 доминировали в финалах

Наша юношеская сборная показала еще более высокий результат. Семь из восьми узбекистанских боксеров, вышедших в финал, одержали победу в решающих боях.

Медаль Вес Боксер Золото -50 кг Уткирбек Норкосимов Золото -55 кг Элёр Рустамов Золото -60 кг Мухаммадризо Укимов Золото -75 кг Сухроб Рахматуллаев Золото -80 кг Аброр Шарипов Золото -85 кг Сардорбек Бахромхужаев Золото -90 кг Асадбек Султанбоев Серебро +90 кг Ислом Салихов Бронза -70 кг Саидхужа Садиллахужаев

Сборная Узбекистана У-19 завоевала семь из 10 золотых медалей, разыгранных среди юношей. Казахстан стал чемпионом в двух весовых категориях, а Республика Корея — в одной.

Общий результат двух команд

Медали наших мужских сборных на соревнованиях в Джакарте распределились следующим образом:

Возрастная категория Золото Серебро Бронза Всего У-23 4 2 3 9 У-19 7 1 1 9 Итого 11 3 4 18

Особенно стоит отметить высокую эффективность в финалах: представители обеих команд завершили победой большинство решающих поединков.

Большая победа среди 20 стран

Чемпионат Азии в возрастных категориях У-19 и У-23 проходил с 3 по 16 июля в столице Индонезии Джакарте. В соревнованиях приняли участие 329 боксеров из 20 национальных федераций.

Первое место обеих мужских сборных Узбекистана в общекомандном зачете — это значительный результат для ближайшего будущего бокса страны. Ожидается, что молодые спортсмены, ставшие чемпионами в Джакарте, в дальнейшем будут защищать честь Узбекистана в составе взрослой сборной, на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Как вы думаете, кто из боксеров, ставших чемпионами в Джакарте, в будущем завоюет олимпийское золото?