11 золотых медалей в Джакарте: две наши команды стали первыми в Азии!
Молодые боксеры Узбекистана завершили чемпионат Азии в Джакарте с крупной победой. Наши мужские сборные в возрастных категориях У-19 и У-23 заняли первые места в общекомандном зачете.
Представители двух возрастных категорий завоевали в общей сложности 18 медалей — 11 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Азиатская конфедерация бокса также подтвердила, что наша команда У-19 стала чемпионом в 7 из 10 весовых категорий, а представители У-23 — в 4 весовых категориях.
Четыре золота у команды У-23
В соревнованиях боксеров до 23 лет представители Узбекистана завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Медаль
Вес
Боксер
Золото
-65 кг
Илхомжон Иргашев
Золото
-70 кг
Абдуллох Мадаминов
Золото
-80 кг
Фазлиддин Эркинбоев
Золото
+90 кг
Озодбек Алиев
Серебро
-85 кг
Норбек Абдуллаев
Серебро
-90 кг
Самир Собиров
Бронза
-55 кг
Фарёзбек Досматов
Бронза
-60 кг
Абдурахмон Махмуджонов
Бронза
-75 кг
Абдулазиз Абдулхамидов
Согласно официальным результатам, Илхомжон Иргашев, Абдуллох Мадаминов, Фазлиддин Эркинбоев и Озодбек Алиев стали чемпионами Азии в своих весовых категориях. В соревнованиях У-23, где Казахстан завоевал три, Индия — две, а Япония — одну золотую медаль, Узбекистан стал командой с наибольшим количеством чемпионов.
Боксеры У-19 доминировали в финалах
Наша юношеская сборная показала еще более высокий результат. Семь из восьми узбекистанских боксеров, вышедших в финал, одержали победу в решающих боях.
Медаль
Вес
Боксер
Золото
-50 кг
Уткирбек Норкосимов
Золото
-55 кг
Элёр Рустамов
Золото
-60 кг
Мухаммадризо Укимов
Золото
-75 кг
Сухроб Рахматуллаев
Золото
-80 кг
Аброр Шарипов
Золото
-85 кг
Сардорбек Бахромхужаев
Золото
-90 кг
Асадбек Султанбоев
Серебро
+90 кг
Ислом Салихов
Бронза
-70 кг
Саидхужа Садиллахужаев
Сборная Узбекистана У-19 завоевала семь из 10 золотых медалей, разыгранных среди юношей. Казахстан стал чемпионом в двух весовых категориях, а Республика Корея — в одной.
Общий результат двух команд
Медали наших мужских сборных на соревнованиях в Джакарте распределились следующим образом:
Возрастная категория
Золото
Серебро
Бронза
Всего
У-23
4
2
3
9
У-19
7
1
1
9
Итого
11
3
4
18
Особенно стоит отметить высокую эффективность в финалах: представители обеих команд завершили победой большинство решающих поединков.
Большая победа среди 20 стран
Чемпионат Азии в возрастных категориях У-19 и У-23 проходил с 3 по 16 июля в столице Индонезии Джакарте. В соревнованиях приняли участие 329 боксеров из 20 национальных федераций.
Первое место обеих мужских сборных Узбекистана в общекомандном зачете — это значительный результат для ближайшего будущего бокса страны. Ожидается, что молодые спортсмены, ставшие чемпионами в Джакарте, в дальнейшем будут защищать честь Узбекистана в составе взрослой сборной, на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Как вы думаете, кто из боксеров, ставших чемпионами в Джакарте, в будущем завоюет олимпийское золото?
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