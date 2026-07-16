Муншот AI выходит на новый этап в гонке искусственного интеллекта: представлена модель Кими 3

Ожидается, что новая модель Кими 3, разрабатываемая китайской лабораторией Муншот AI, совершит настоящий прорыв в мире искусственного интеллекта. Предполагается, что по своим возможностям эта модель сравняется с мощнейшей разработкой компании Anthropic — Опус 4.8 или даже превзойдет её. Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес со ссылкой на свои источники. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Ранее представленные модели Кими К2 от Муншот AI получили высокую оценку на рынке систем с открытым исходным кодом (опен-сурке). Они заняли лидирующие позиции в различных бенчмарках, доказав свою способность конкурировать с самыми передовыми моделями мира. Ожидается, что Кими 3 еще больше укрепит этот успех и полностью сократит разрыв с гигантами закрытых систем, такими как OpenAI и Anthropic.

Крупнейшая в Китае модель с открытыми весами

Согласно имеющимся данным, Кими 3 станет крупнейшей в Китае моделью искусственного интеллекта с открытыми весами. Ожидается, что количество её параметров достигнет от 2 до 3 триллионов. Этот показатель свидетельствует о высокой способности модели обрабатывать данные и выполнять сложные логические задачи. Официальный анонс новой модели запланирован на ближайшие дни.

Финансовое положение компании также стремительно растет. В настоящее время Муншот AI проводит новый раунд инвестиций, в результате которого общая стоимость стартапа может достичь 31,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в мае текущего года, когда компания привлекла 2 миллиарда долларов инвестиций, её рыночная стоимость оценивалась в 20 миллиардов долларов.

Безопасность и альтернативные решения

В настоящее время в технологическом мире усиливаются споры вокруг дорогих и закрытых моделей таких компаний, как OpenAI и Anthropic. Многие крупные предприятия проявляют осторожность при загрузке своих конфиденциальных данных в такие платформы, как ChatGPT или Claude. Они опасаются утечки данных или их использования компаниями для обучения своих моделей.

По этой причине модели с открытым исходным кодом от таких компаний, как Муншот, DeepSeek и З.ai, становятся привлекательной альтернативой для корпоративных клиентов. Такие модели не только дешевле, но и позволяют компаниям адаптировать систему под свои нужды и сохранять полный контроль над данными. Рост конкурентоспособности китайских моделей на мировом уровне может положить конец монополии на рынке искусственного интеллекта.